Președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 6 octombrie 2025, componența echipei de consilieri prezidențiali și de stat din cadrul Administrației Prezidențiale. Eugen Tomac a fost desemnat consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, începând cu aceeași dată, informează Agerpres.

Cine este Eugen Tomac, numit de Nicuşor Dan consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni

S-a născut la 27 iunie 1981, în comuna Babele (Oziornoe) din raionul Ismail, regiunea Odesa, aflată în sudul Basarabiei (azi Ucraina), potrivit http://www.cdep.ro.

A absolvit cursurile Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni (1999) şi Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti (2003). Tot aici a urmat un program de master (2005, "România în secolul XX"). Este doctorand al aceleiaşi universităţi din 2006, potrivit https://www.europarl.europa.eu/.

Inițiative civice și activitatea pentru românii de pretutindeni

În 2000 a devenit membru fondator şi preşedinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni, pe care a condus-o timp de mulţi ani. În această calitate, a desfăşurat mai multe proiecte în colaborare cu Ambasada SUA la Bucureşti, între care programul "News to Know", proiect implementat cu susţinerea Departamentului de Stat al SUA în zonele rurale defavorizate din România, potrivit https://pmp.ro/.

Membru fondator al Centrului pentru Educaţie Democratică (2005).

Specializări și începuturile carierei profesionale

În cadrul Centrului de Studii Euro-Atlantice, a absolvit cursul "Studii europene şi euro-atlantice" (2003). Alte specializări: perfecţionare "Management NGO" - "Managementul organizaţiilor non-guvernamentale" (International Visitor Leadership Program 2006, Washington, 2007) şi "Managementul Resurselor Umane" (Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje, 2007), conform https://www.europarl.europa.eu/.

Şi-a început activitatea profesională în calitate de redactor la revista "Magazin Istoric" (2004-2006). În 2005 a fost coordonator al studiului "Focus on Romanians", raport privind situaţia românilor de pretutindeni, aspecte privind discriminarea românilor din vecinătatea României şi din diaspora.

Activitatea în Administrația Prezidențială și Guvernul României

Expert, a fost responsabil cu relaţiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2006-2007), apoi, asistent la Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni (2007-2008).

A fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe (2009-2010) şi secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României (2010-2012).

A fost decorat cu medalia comemorativă "Dimitrie Cantemir", de către Fundaţia Culturală "Magazin Istoric" (2009); cu Ordinul "Sfântul Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" al Mitropoliei Basarabiei (2010). A primit premiul "Vocaţia Spiritului Balcanic", din partea revistei "Balcanii şi Europa" (2011).

Intrarea în politică și funcții de conducere

În 2012, a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei Preşedintelui, Administraţia Prezidenţială.

A fost membru al Partidului Democrat Liberal (2008-2013), deţinând funcţia de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei PDL Diaspora (2008-2012). A demisionat din partid la 19 iulie 2013, pentru a se înscrie în Fundaţia Mişcarea Populară, devenită Partidul Mişcarea Populară (PMP).

Eugen Tomac a fost preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (iul. 2013 - iun. 2014; febr.-oct. 2015), vicepreşedinte (iun. 2014-febr. 2015) şi preşedinte (din oct. 2015-dec. 2020).

La alegerile din 9 decembrie 2012, a devenit deputat al Partidului Democrat Liberal (PDL) ales în circumscripţia electorală nr. 43 Diaspora, colegiul uninominal nr. 2. A fost membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal (dec. 2012-sept. 2013); al Grupului parlamentar Democrat Popular (fostul Grup parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu, până în mart. 2015) (mart.-iun. 2015); al Grupului parlamentar al Uniunii Naţionale pentru Progresul României (Grupul Progresist) (din iul. 2016); deputat neafiliat (sept.2013-mart. 2015; iun. 2015 - iul. 2016), conform https://www.cdep.ro/. A fost preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării (dec. 2012-sept. 2013) şi membru al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova (mart. 2013 - apr. 2014). De asemenea, a fost preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Letonia (dec. 2012-iun. 2014).

Eugen Tomac a obţinut, la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, un nou mandat, fiind ales deputat în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP). A fost liderul Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară (până în iunie 2019). A fost membru al Comisiei pentru politică externă, al Comisiei pentru afaceri europene şi al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, indică https://www.cdep.ro/.

La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, a fost ales eurodeputat pe lista Partidului Mişcarea Populară şi a fost membru al Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat). A fost membru în: Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (2019-2022); Subcomisia pentru drepturile omului (2019-2022); Delegaţia la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan şi la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia (din 2019); Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest (din 2019); Delegaţia la Comisia parlamentară de stabilizare şi de asociere UE-Serbia (din 2021); Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (din 2022); Subcomisia pentru drepturile omului (din 2022).

A fost membru supleant în Comisia specială privind ingerinţele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea (2021) şi în Comisia specială privind ingerinţele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea (2021-2022), conform https://www.europarl.europa.eu/.

La alegerile parlamentare din decembrie 2020, PMP a obţinut 4,94% din voturi, ratând intrarea în Parlament. În acest context, preşedintele PMP, Eugen Tomac, şi-a anunţat demisia din această funcţie.

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară l-a ales, la 19 februarie 2022, pe Eugen Tomac ca preşedinte al formaţiunii politice.

În data de 18 decembrie 2023, preşedinţii USR, PMP şi Forţa Dreptei, respectiv Cătălin Drulă, Eugen Tomac şi Ludovic Orban, au anunţat constituirea Alianţei Dreapta Unită, în perspectiva alegerilor din 2024. Alianţa Dreapta Unită a depus la 4 iunie 2024, la Biroul Electoral Central 43 de propuneri, lista completă fiind deschisă de deputatul de Sibiu, Dan Barna, de fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi de eurodeputatul Eugen Tomac, preşedintele PMP.

A fost ales europarlamentar pe lista Alianţei Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei, în urma scrutinului din 9 iunie 2024, potrivit rezultatelor finale prezentate la 18 iunie de 2024 de Biroul Electoral Central. În calitate de europarlamentar ales, din partea Partidului Mişcării Populare, Eugen Tomac face parte din Grupul Renew Europe în Parlamentul European şi este membru în: Comisia pentru Cultură şi Educaţie; Comitetul Parlamentar de Asociere şi Stabilizare în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene - Serbia; Comitetul Parlamentar de Asociere în cadrul Delegaţiei Uniunea Europeană - Moldova; Delegaţia Adunării Parlamentare Euronest. Totodată, este membru supleant în Comitetul pentru Afaceri Sociale şi Muncă; Comitetul pentru Petiţii; Comitetul Special privind Protejarea Democraţiei Europene, conform https://www.europarl.europa.eu.

