Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Cine este Roxana Butnaru, numită de Nicuşor Dan consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor - Inquam Photos / George Călin

Printre noii consilieri se regăseşte şi Roxana Butnaru, aceasta fiind desemnată consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor.

Roxana Raluca Butnaru a fost numită consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, începând cu 1 noiembrie 2025, în echipa prezidențială a lui Nicușor Dan. Această funcție implică gestionarea decorațiilor de stat și a protocolului oficial asociat acestora.

Roxana Butnaru a absolvit Colegiul Militar în 2005 și deține diplome de licență în Administrație Publică (2008) și Drept (2020). De asemenea, a obținut un masterat în Relații Internaționale și a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2020.

Articolul continuă după reclamă

Înainte de această numire, Roxana Butnaru a activat în cadrul Cancelariei Primului Ministru și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰