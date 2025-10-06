Antena Meniu Search
Cine este Roxana Butnaru, numită de Nicuşor Dan consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 20:03
Cine este Roxana Butnaru, numită de Nicuşor Dan consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor - Inquam Photos / George Călin

Printre noii consilieri se regăseşte şi Roxana Butnaru, aceasta fiind desemnată consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor. 

Roxana Raluca Butnaru a fost numită consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, începând cu 1 noiembrie 2025, în echipa prezidențială a lui Nicușor Dan. Această funcție implică gestionarea decorațiilor de stat și a protocolului oficial asociat acestora. 

Roxana Butnaru a absolvit Colegiul Militar în 2005 și deține diplome de licență în Administrație Publică (2008) și Drept (2020). De asemenea, a obținut un masterat în Relații Internaționale și a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2020. 

Înainte de această numire, Roxana Butnaru a activat în cadrul Cancelariei Primului Ministru și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 

Redactia Observator
