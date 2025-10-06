Cine este Roxana Butnaru, numită de Nicuşor Dan consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Printre noii consilieri se regăseşte şi Roxana Butnaru, aceasta fiind desemnată consilieră de stat la Cancelaria Ordinelor.
Roxana Raluca Butnaru a fost numită consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, începând cu 1 noiembrie 2025, în echipa prezidențială a lui Nicușor Dan. Această funcție implică gestionarea decorațiilor de stat și a protocolului oficial asociat acestora.
Roxana Butnaru a absolvit Colegiul Militar în 2005 și deține diplome de licență în Administrație Publică (2008) și Drept (2020). De asemenea, a obținut un masterat în Relații Internaționale și a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2020.
Înainte de această numire, Roxana Butnaru a activat în cadrul Cancelariei Primului Ministru și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
