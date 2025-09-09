Valuri imense după difuzarea primului episod al campaniei Observator, "Cât costă să fii român". Declaraţia şocantă a lui Marcel Boloş cum că fostul premier, Marcel Ciolacu i-ar fi spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar a stârnit reacţii în lanţ, atât pe scena politică, cât şi în rândul cetăţenilor. Pe internet războiul declaraţiilor celor doi oameni politici a devenit viral.

"Doamne, se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă. Când i-am spus domnului...'domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap! Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar'. Am informat de cel puţin şase ori atât prim ministrul, prima dată pe data de 18 august 2024. Şi după aceea informări au fost lunare", a declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe. "Eu nu...nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am", a declarat Marcel Ciolacu, fost premier al României.

Ecourile declaraţiei făcută de fostul ministru de Finanţe au ajuns până în Parlamentul European

"Am avut o relaţie foarte contondentă cu el spunându-i despre deficitul bugetar şi mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar", a declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe. "Eu am rezonat cu domnul Boloş", a declarat Marcel Ciolacu, fost premier. Marcel Ciolacu a reacţionat după difuzarea primului episod al campaniei Observator Cât costă să fii român, în care fostul ministru de finante, Marcel Bolos, l-a acuzat că nu a luat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar la timp. "Domnu` Boloş! M-auzi? De ce ai stat domnule patru luni de zile să-l înjure toată lumea pe fostul tău şef Marcel Ciolacu, primul ministru al României? Când ştiai adevărul mai bine decât mine? Când ştiai toate cifrele, unde s-au dus din fonduri. Vă prind eu, domnul Boloş, la Liturghia de duminică", a declarat Marcel Ciolacu, fost premier al României.

Liderii PSD au făcut front comun împotriva fostului ministru de Finanţe

Ecourile declaraţiei şocante făcută de fostul ministru de Finanţe au ajuns până în Parlamentul European. "Nimic nu este exclus în politică. Am avut discuţii cu Marcel Ciolacu despre asta şi când cereau liderii locali, bani din fondul de rezervă el spunea tot timpul că avem o problemă de deficit", a declarat Vasile Dâncu, europarlamentar PSD. "Îl invit pe domnul Bolos, invit toti politicienii din România să dea dovadă de decenţă în modul în care se exprimă în spaţiul public. În niciun moment domnul ministru nu a subliniat această problemă a deficitului și în dialogul cu CE nu am văzut nicio îngrijorare din partea domniei sale.", a declarat Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European.

Liderii PSD au făcut front comun împotriva fostului ministru de Finanţe. "O declaraţie cretină. Au fost făcute o serie de informări în şedinţele de Guvern, dar care cuprindeau, dincolo de măsuri economice şi o serie de chestii care erau cumva fantasmagorice", a declarat Marian Neacşu, vicepremier. "N-am asistat niciodată la discuţiile acestea", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD. Mărul discordiei dintre cei care au avut pe mână finanţele ţării, deficitul bugetar, va sări şi anul acesta de ţinta impusă ţărilor din Uniunea Europeană de 3%. Doar în primele şapte luni ale anului 2025 deficitul bugetar România a înregistrat un deficit bugetar de peste patru la sută, ceea ce înseamnă că în continuare statul cheltuie mai mult decât încasează. Iar românii care asista la circul public achita, cu un gust amar, nota de plata.

