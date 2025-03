Crin Antonescu, întrebat dacă este deranjat de discuţiile despre o candidatură a lui Ilie Bolojan: "Da, de ce să vă mint?"

Crin Antonescu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Craiova, dacă îl deranjează afirmaţiile care susţin că ar fi mai oportună o candidatură a lui Ilie Bolojan.

”Da, de ce să vă mint? Mă deranjează, mă deranjează în măsura în care discuţiile acestea sunt făcute de nişte persoane care au apărut cam brusc şi cam organizat”, a răspuns Crin Antonescu.

El a amintit că încă din vara anului trecut a vorbit despre Ilie Bolojan ca despre un posibil lider al PNL, subliniind că a discutat cu Ilie Bolojan despre o candidatură şi a înţeles motivele pentru care acesta nu a candidat.

Ce spune despre Ilie Bolojan

”Să recapitulăm: în vara anului trecut, pe la Sfânta Maria, am ieşit public şi am spus: îmi pare rău, nu cred că PNL aveţi candidatul bun, uite, Bolojan ar fi un candidat bun. Am vorbit cu dânsul, i-am spus: de ce nu candidezi? Mi-a spus de ce nu candidează, nu am să redau aici. Avea dreptate”, a adăugat Antonescu.

El a afirmat că şi după anularea alegerilor din noiembrie a discutat din nou cu Ilie Bolojan despre o candidatură a acestuia din partea PNL.

”Domnul Bolojan este cel care, finalmente, m-a sunat şi mi-a spus: sunt aici, cu ceilalţi lideri, biroul premierului, la concluzia asta am ajuns. (...) Acum... De ce mă deranjează? Pentru că persoane care, de fapt, nu au de-a face cu viaţa acestor partide, cu opţiunile lor, cu programul meu, cu ce a făcut sau nu a făcut Ilie Bolojan până acum, de felul doamnei Lasconi, de felul altora, apar şi prescriu din nou românilor, cum au făcut-o şi în cazul lui Băsescu, cum au făcut-o şi cu Iohannis, că sunt aceiaşi, sunt cam aceiaşi, are dreptate şi JD Vance, dacă te gândeşti, şi vin acum şi salvează a nu ştiu câta oară naţiunea. (...) Apelurile respective mă deranjează pentru că ele fac parte, limpede, dintr-o strategie de a şubrezi candidatura mea. E foarte clar: toată această campanie, dincolo de insulte, aberaţii, calomnii, a constat în ideea că nu o să susţină PSD-ul, că PSD-ul nu poate să accepte să nu aibă candidatul lui, că PNL-ul, mă rog, şamd. Domnul Bolojan s-a pronunţat foarte limpede asupra acestei chestiuni”, a adăugat Crin Antonescu.

El a glumit, spunând că nu va semna petiţia care solicită o candidatură a lui Ilie Bolojan pentru funcţia supremă în stat.

