Schimbări importante în diplomația românească. Cristian Diaconescu ar urma să fie numit ambasador în Turcia, iar Luminița Odobescu, în Spania, potrivit Surselor Observator. Dacian Cioloș și Andrei Țărnea sunt vizați pentru noi posturi diplomatice, în timp ce Andrei Muraru urmează să fie rechemat din SUA, potrivit surselor News.ro.

Cristian Diaconescu ar putea fi trimis ambasador în Turcia. Ce posturi ar viza Odobescu şi Cioloş - Hepta

Cristian Diaconescu fusese numit consilier pentru apărare și siguranță națională de către Ilie Bolojan, pe perioada mandatului său de interimar la Cotroceni. Potrivit surselor Observator, Diaconescu urmează acum să fie trimis ca ambasador al României în Turcia.

Luminița Odobescu, posibilă nominalizare pentru Spania

În aceeași perioadă, Luminița Odobescu, care a fost și ea numită de Bolojan, ar urma să fie desemnată ambasador în Spania. Ambele nominalizări fac parte din procesul de reconfigurare a reprezentanțelor diplomatice ale României, aflat în plină desfășurare.

Articolul continuă după reclamă

Dacian Cioloș, vehiculat pentru postul de ambasador la UE

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021, potrivit surselor News.ro.

Andrei Țărnea, pregătit pentru o nouă misiune diplomatică

Şi Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia, susţin sursele citate de News.ro.

Andrei Muraru, rechemat din SUA după finalul mandatului

De asemenea, conform aceloraşi surse, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă. Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰