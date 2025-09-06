Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și face partid. Anunţ despre cursa pentru Primăria Capitalei

Cristian Popescu Piedone a anunțat sâmbătă pe Facebook că demisionează din PUSL și își face partid: "Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor".

Cristian Popescu Piedone spune pe rețeaua de socializare că nu candidează la alegerile din Capitală.

"Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: Nu! Nu candidez! Le răspund și curioșilor întârziați: Nu! Nu candidez! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, a scris Popescu Piedone.

El spune că a venit timpul să ajute cetățenii de la un alt nivel: "Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate”.

"Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică! Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, a mai scris Cristian Popescu Piedone pe rețeaua de socializare.

