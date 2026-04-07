Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile să colaboreze, pentru ca România să ducă la sfârşit obiectivele şi că va media, discuta, astfel încât proiecte importante să meargă mai departe.

Cum intervine Nicuşor Dan în tensiunile din Coaliţie: "Există responsabilitate pentru obiective mari" - Administraţia Prezidenţială

"Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile naţionale să colucreze, pentru ca România să-şi ducă la sfârşit obiectivele pe care şi le-a asumat.

Aceste partide, dincolo de totul ce a făcut România, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăştia. Deci, cred că, dincolo de declaraţii politice, joc politic, configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara.

Şeful statului a menţionat că nu crede că trebuie să facă o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spaţiu public. "Ce pot eu să spun este că există responsabilitate şi că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe", a mai spus Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰