Cum şi-au împărţit PSD şi PNL SRI şi SIE după ce au respins propunerile lui Nicuşor Dan

Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete a împărțit apele la vârful Puterii. Variantele propuse recent de președintele Nicușor Dan, care și-ar dori să scoată serviciile secrete din zona influenței politice, au fost respinse de partidele din Coaliție. În aceste condiții, liderii coaliției de guvernare au stabilit o altă strategie, au declarat surse politice pentru Observator.

Mai concret, să vină partidele spre Nicușor Dan cu propuneri pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE). Adică fiecare partid să propună câte 3-4 nume pentru ambele servicii de spionaj, iar președintele să aleagă, susțin surse politice.

PSD vrea șefia SIE, PNL vrea șefia SRI, potrivit surselor citate, care mai susțin și că nu ar fi obligatoriu să fie oameni din partide, adică ar putea să nu fie oameni politici. Negocierile pentru aceste funcții ar urma să fie reluate la în octombrie, după ce se încheie și reforma administrației locale din Pachetul 2 de măsuri pentru reducerea deficitului.

Amintim că în ultimele două decenii PSD și PNL și-au împărțit serviciile de spionaj. Variantele propuse recent de președinte, diplomatul Marius Lazurca la șefia SIE și avocatul și impresarul FIFA Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI, nu au fost agreate de coaliție. Șefii serviciilor nu pot fi numiți fără un acord cu partidele din Coaliție, pentru că este nevoie de vot în Parlament.

Propunerile lui Nicușor Dan fi fost primite cu reticenţă de premierul Ilie Bolojan şi de preşedintele interimar al PSD.

Alte nume vehiculate pentru şefia SRI ar fi liberalul Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franţa, şi Florin Vlădică, directorul Oficiului de Informaţii Integrate din cadrul Administraţiei Prezidentiale. Asta în timp ce profesorii Valentin Naumescu şi Corneliu Bjola, experţi în relaţii internaţionale, ar fi variantele de rezervă pentru Serviciul de Informaţii Externe.

SRI funcţionează fără director civil din iulie 2023. La acea vreme, Eduard Hellvig a demisionat din funcţie, iar atribuţiile lui au fost preluate de generalul Răzvan Ionescu, cel care conduce Serviciul în activitatea de informaţii şi operaţiuni secrete. SIE este condus din 2018 de fostul deputat PSD Gabriel Vlase.

Marius Gîrlaşiu

