Nicuşor Dan a stabilit cine ar vrea să conducă serviciile de informaţii. Potrivit unor surse, preşedintele i-a informat pe Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu despre intenţia sa de a-l propune pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru şefia SRI, iar diplomatul Gabriel Lazurca este luat în calcul pentru şefia spionajului extern. Numirile sunt atributul preşedintelui ţării şi apoi trebuie să treacă de votul din Parlament.

Avocatul Gabriel Zbârcea, propus la şefia SRI

Fost lider al studenţilor în anii '90, avocatul Gabriel Zbârcea a condus în trecut Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române. În urmă cu doi ani, într-un podcat al partenerului său Florentin Ţuca se prezenta astfel:

"Eu sunt un naţionalist şi un suveranist. Eu am crezut tot timpul în UE şi cred în continuare într-o Europă a naţiunilor. România mea e o ţară superbă, cu oameni extrem de inventivi. E o ţară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăţi profund progresiste", a declarat Gabriel Zbârcea.

Articolul continuă după reclamă

Casa sa de avocatură a reprezentat Roţia Montană Gold Corporation în procesul în care firma din Canada a cerut despăgubiri de peste 6 miliarde de dolari de la statul român. S-a ocupat şi de interesele legale ale gigantului rus Gazprom în România.

Avocatul a criticat dur avalanşa de dosare declanşată în trecut de DNA.

"Am fost la un formum cu foarte mulţi americani. Oamenii ma întrebau: voi faceţi o pledoarie pentru România să investească în România? Păi voi de 12 ani vă luptaţi cu corupţia? Înseamnă că ori vă faceţi treaba foarte prost, ori nu aveţi ce face", susţine Gabriel Zbârcea.

Ambasadorul Gabriel Lazurca, propus la şefia SIE

Pentru şefia SIE, prima opţiune a lui Nicuşor Dan ar fi ambasadorul României în Mexic, Marius Gabriel Lazurca. Diplomatul a reprezentat România la Vatican şi a fost ambasador în Ungaria şi Republica Moldova. Este licenţiat în literatură comparată la Sorbona şi doctor în istorie şi antropologie la aceeaşi universitate pariziană.

"Dacă cerem fiinţei umane să se adapteze la nesfârşit ultimelor mode ideologice, riscăm să nu mai putem trăi noi înşine cu noi înşine şi noi înşine în comunitate", susţine Marius Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic.

Propunerile, făcute la întâlnirea de la Guvern, ar fi fost primite cu reticenţă de premierul Ilie Bolojan şi de preşedintele interimar al PSD.

Alte nume vehiculate pentru şefia SRI ar fi liberalul Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franţa, şi Florin Vlădică, directorul Oficiului de Informaţii Integrate din cadrul Administraţiei Prezidentiale.

Asta în timp ce profesorii Valentin Naumescu şi Corneliu Bjola, experţi în relaţii internaţionale, ar fi variantele de rezervă pentru Serviciul de Informaţii Externe.

"Nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea, în mod constituţional, o face preşedintele", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

SRI funcţionează fără director civil din iulie 2023. La acea vreme, Eduard Hellvig a demisionat din funcţie, iar atribuţiile lui au fost preluate de generalul Răzvan Ionescu, cel care conduce Serviciul în activitatea de informaţii şi operaţiuni secrete. De cealaltă parte, SIE este condus din 2018 de fostul deputat PSD Gabriel Vlase. Surse Observator spun că PSD şi PNL ar vrea să-şi împartă cele două servicii secrete, dar preşedintele Nicuşor Dan ar vrea ca serviciile de spionaj să fie conduse de oameni fără trecut politic.

Potrivit legii, Parlamentul votează în plenul reunit propunerile făcute de preşedinte pentru şefia serviciilor secrete.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰