Deputat PNL, atac dur la adresa lui George Simion: Subminează poziția României și face jocul Rusiei agresoare

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa lui George Simion, după ce acesta a criticat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova. Muraru spune că astfel de declarații "sunt periculoase" și servesc intereselor Rusiei, punând în pericol securitatea țării, potrivit News.ro.

Alexandru Muraru a declarat, sâmbătă, că atunci când George Simion cere oprirea sprijinului pentru Ucraina, el uită că "graniţele noastre sunt astăzi mai sigure pentru că Rusia este ţinută la distanţă".

Potrivit liberalului Muraru, fiecare metru de teritoriu ucrainean apărat de "eroii" de la Kiev înseamnă un metru în plus între armata rusă şi frontiera României.

"Discursul iresponsabil al lui George Simion, preşedintele AUR, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, este o dovadă de ignoranţă strategică şi dezinformare periculoasă. Sub masca unui fals patriotism, Simion face jocul Rusiei agresoare, punând în pericol securitatea naţională a României", a afirmat Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi.

Ajutorul pentru Ucraina, "o investiție în securitatea noastră"

Liberalul consideră că a sprijini Ucraina nu este un act de caritate, ci o investiţie directă în propria noastră securitate.

"Neglijarea acestui aspect ar însemna aducerea conflictului direct la graniţa României, cu consecinţe economice şi umane incalculabile", a adăugat Alexandru Muraru.

În ceea ce priveşte Republica Moldova, Muraru a susţinut că argumentele lui Simion sunt "de-a dreptul absurde", el motivând că "o Moldovă prosperă, ancorată în spaţiul european, este cel mai bun scut al nostru la graniţa de Est a Uniunii Europene".

"O Moldovă lăsată la cheremul propagandei ruse ar deveni un avanpost de instabilitate, o ameninţare la adresa securităţii şi a identităţii noastre naţionale. Sprijinul României pentru parcursul european al Moldovei este o obligaţie istorică, o decizie raţională şi singura garanţie pentru ca milioane de români de peste Prut să nu fie forţaţi să trăiască din nou sub influenţa Moscovei", a spus Alexandru Muraru.

Discursurile populiste subminează stabilitatea țării

Liberalul a adăugat că mesajul lui Simion, care "manipulează teama şi dezinformarea", este o tentativă de a submina poziţia strategică a României.

"Nu putem permite ca discursuri populiste, pline de ură şi minciuni, să compromită stabilitatea şi prosperitatea pe care le-am câştigat cu greu. A sprijini Ucraina şi Republica Moldova în faţa agresiunii ruse este o componentă esenţială a interesului naţional al României şi o expresie a valorilor noastre europene. Cei care se opun acestei strategii nu înţeleg, sau nu vor să înţeleagă, că viitorul României este în Europa, alături de partenerii noştri strategici, şi nu în braţele trecutului rusesc", a conchis şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

