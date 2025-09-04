Partidele din Opoziţie joacă în misiune imposibilă. Au depus patru moţiuni de cenzură, dar mai au nevoie de peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul Bolojan. Adevărata miză rămâne însă reforma pensiilor speciale pentru magistraţi. Instanţa Supremă a contestat proiectul la Curtea Constituţională, iar premierul s-ar putea retrage din funcţie dacă reforma va fi blocată la CCR.

Cele patru moţiuni de cenzură au fost citite azi, într-o sală aproape goală, în Parlament. În bănci au stat mai puţin de 40 de parlamentari din Opoziţie si cel mult 20 de aleşi ai Puterii. Restul au bifat prezenţa online.

Petrişor Peiu, senator AUR: De ce vorbim despre un veritabil terorism legislativ? Pentru că niciodată în istoria democraţiilor europene un Guvern nu a sfidat logica democratică şi separaţia puterilor în stat în asemenea măsură, asumându-şi răspunderea pe cinci proiecte de lege într-o singură zi

AUR, POT şi SOS România au strâns împreună mai puţin de 130 de semnături pentru fiecare moţiune.

Articolul continuă după reclamă

Fostul deputat POT, Dorin Popa, transferat de PSD, a uitat echipa la care joacă. A semnat şi el una dintre moţiunile Opoziţiei, dar spune că a făcut asta din greşeală, după ce un coleg l-a oprit la ieşirea din plen.

Dorin Popa, deputat PSD: A venit cu un tabel, că e iniţiativă legislativă, doar cu tabelul. Eu, în grabă, "bine, mă, hai că semnez dacă ai iniţiativă". Şi, când colo, era o moţiune. Am semnat din viteză ca să zic aşa

Guvernul Bolojan ar fi demis, dacă cel puţin 233 de senatori şi deputaţi ar vota una dintre moţiuni. Asta înseamnă că Opoziţia ar avea nevoie ca peste 100 de aleşi ai Puterii să trădeze la votul din Parlament.

Alexandru Ghigiu, deputat PSD: Nu există nicio şansă, există o majoritate foarte clară care susţine acest Guvern. Nu cred că vom avea niciun coleg care să voteze moţiunea

Ştefan Pălărie, senator USR: AUR nu face decât ceea ce ne-a obişnuit, dând din umeri şi spunând că e doar marketing politic. Domnul George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu

Partidele din Opoziţie nu au depus moţiune de cenzură pentru legea care va tăia pensiile magistraţilor.

Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie a decis azi să atace proiectul la Curtea Constituţională. Premierul a sugerat, recent, că va demisiona din funcţie dacă reforma va pica la controlul CCR.

Ilie Bolojan, premierul României: În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci. A sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie

Cele patru moţiuni de cenzură vor fi dezbătute şi votate duminică, în plenul reunit al Parlamentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰