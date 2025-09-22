Dragoş Pîslaru: "Nu există o ruptură între preşedinte şi prim-ministru"

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru, şi, chiar dacă sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos, până la urmă.

El a mai arătat că Guvernul român, prim-ministru Ilie Bolojan, nu a propus această reformă a pensiilor magistraţilor, pentru că Bruxellul ne împinge de la spate să facem reformă ci pentru că există un deficit pe sistemul de pensie, în creştere, care este accentuat major de zona aceasta a pensiilor speciale, şi este şi o problemă de echitate.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a fost întrebat despre intervenţia directă a preşedintelui Nicuşor Dan atunci când a venit vorba de reforma pensiilor magistraţilor.

"Cred că preşedintele ţării joacă un rol de a încerca să medieze între diverse opinii, în societate. Evident că există o susţinere din partea preşedintelui pentru prim-ministru. Asta cred că este fără evident, că au fost nuanţe, este un lucru absolut firesc. Ceea ce este din punctul meu de vedere important este că nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru şi asta este ceva ce vă pot spune că e un lucru evident şi chiar dacă s-a încercat în spaţiu public să se sugereze că ar fi existat astfel de breşă, ea nu există. Că sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos până la urmă", a spus Pîslaru, conform news.ro.

El a precizat că este iarăşi un lucru foarte important ca preşedintele să medieze în acest acord şi echilibru între puterile în stat, în timp ce prim-ministru reprezintă una din puteri, puterea executivă.

Întrebat dacă premierul ar trebui să plece, în cazul unui eşec la CCR, pe reforma pensiilor magistraţilor, Dragoş Pîslaru a arătat că "Guvernul român, prim-ministru Ilie Bolojan, nu a propus această reformă, pentru că Bruxellul ne împinge de la spate să facem reformă".

"Eu nu spun că rezolvând această problemă, nu bifăm 200 de milioane şi ceva de euro. Dar cumva, în spaţiul public este această aparenţă că facem lucrurile astea doar pentru faptul că am promis. (..) Măsura în sine, reforma în sine, aduce două efecte care sunt bune pentru România, indiferent ce vrea Bruxell-ul sau nu vrea Bruxell-ul. Primul este faptul că avem un deficit al sistemului de pensie în creştere, care este accentuat major de zona aceasta a pensiilor speciale, care sunt non-contributive şi sunt din ce în ce mai mari. Este o chestie absolut firească, matematică. Doi, este o problemă de echitate. Odată ce accepti aceste regimuri de excepţie non-contributive, orice altă profesie poate spune da, dar şi eu muncesc de dimineaţă până seara", a spus Pîslaru.

