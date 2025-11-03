Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică"

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că el l-a sunat la pe Nicușor Dan și l-a invitat la evenimentul de lansare a candidaturii și este convins că președintele îl va vota ca primar general, o asemănare fiind că ambii sunt olimpici: Dan la matematică, iar Drulă la informatică.

Cătălin Drulă a spus, la Antena 3 CNN, că nu va intra în cabină cu președintele pentru a vedea dacă îl va vota, dar știe că Nicușor Dan "crede în proiectul nostru".

Întrebat cine l-an sunat pe președintele Nicușor Dan pentru a-l invita la evenimentul de lansare, Drulă a spus: "Da, invitația e din partea mea, sigur. (...) (A spus - n.r.) că vine la eveniment așa cum a fost, doar nu credeți că a apărut ca o surpriză".

Întrebat ce sfaturi i-a dat Nicușor Dan, Drulă a spus că a discutat cu președintele "în termen de probleme reale" pe care le văd "cumva la fel".

