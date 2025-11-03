Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică"

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că el l-a sunat la pe Nicușor Dan și l-a invitat la evenimentul de lansare a candidaturii și este convins că președintele îl va vota ca primar general, o asemănare fiind că ambii sunt olimpici: Dan la matematică, iar Drulă la informatică.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 16:06
Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică" Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică" - Hepta

Cătălin Drulă a spus, la Antena 3 CNN, că nu va intra în cabină cu președintele pentru a vedea dacă îl va vota, dar știe că Nicușor Dan "crede în proiectul nostru".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebat cine l-an sunat pe președintele Nicușor Dan pentru a-l invita la evenimentul de lansare, Drulă a spus: "Da, invitația e din partea mea, sigur. (...) (A spus - n.r.) că vine la eveniment așa cum a fost, doar nu credeți că a apărut ca o surpriză".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebat ce sfaturi i-a dat Nicușor Dan, Drulă a spus că a discutat cu președintele "în termen de probleme reale" pe care le văd "cumva la fel".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

catalin drula nicusor dan candidatura primaria capitalei presedinte alegeri primaria capitalei
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Ştiri politice » Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică"