Elena Udrea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea"

Elena Udrea a spus, marți seara, la Antena 3 CNN, că azi nu mai mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult, cum a fost Florian Coldea, dar sunt " grupări care încearcă să joace ".

"Nu mai există un lider atât de puternic cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care fiecare încearcă să joace... cei care au fost cu domnul Hellvig, cei care sunt cu fostul director al SPP, sunt mai multe grupări care încearcă să joace. Nu mai există forța statului paralel pe care au avut-o și nici statul paralel așa cum era el gândit atunci. Mai există doamna Kovesi care mai are posibilitatea să influențeze justiția de la Bruxelles în continuare", a spus Udrea.

Fostul ministru Elena Udrea declara, în luna iulie, la ieşirea din penitenciar, despre problemele penale ale lui Florian Coldea, că vine rândul ca fiecare să plătească şi este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. "Nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dat ce faci altora, ţi se întoarce ţie", susţinea Elena Udrea.

Elena Udrea a fost întrebată la ieşirea din penitenciar dacă a văzut că Florian Coldea are probleme penale. "Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dat ce faci altora, ţi se întoarce ţie, asta este clar", a spus Udrea.

