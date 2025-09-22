Video Escrocii care se dau drept specialişti, vizaţi de pedepse mai aspre
Pedepse mai mari pentru impostori. Escrocii care se dau drept medici, avocaţi sau falşi profesionişti în oricare alt domeniu nu mai scapă basma curată. Un proiect de lege prevede majorarea condamnărilor de la un an de închisoare la cinci ani.
Avocatura, medicina sau contabilitatea. Sunt doar câteva dintre meseriile care se fură, la propriu, de escroci. Internetul e plin, de pildă, de anunţuri cu personaje care oferă asistenţă juridică.
La o astfel de firmă a apelat şi Mihai, care i-a plătit unui aşa zis avocat 3.000 de lei.
Alţii preferă să îmbrace halatul de medic. O fostă concurentă Miss România a mers la un cabinet stomatologic cu o problemă dentară. A ajuns însă pe scaunul unui sirian care se dădea drept dentist.
Un proiect de lege depus la Senat vrea pedepse de cinci ori mai mari pentru hoţii de meserii.
Un proiect de lege depus la Senat vrea pedepse de cinci ori mai mari pentru hoţii de meserii.

Proiectul de lege ce prevede majorarea pedepselor va fi aplicat abia după ce va fi adoptat de Parlament şi promulgat de preşedintele României.
