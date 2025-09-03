Explicaţia lui Adrian Năstase, după ce s-a pozat cu Putin, Xi şi Kim: Am fost ca persoană privată

Adrian Năstase a reacționat după comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe, în care a fost criticată prezența sa, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing. Fostul premier susţine că a participat la eveniment în calitate de persoană particulară și a respins ideea că ar fi reprezentat actuala conducere politică a României.

Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară şi nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe "nu a înţeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova".

"La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar şi, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influenţa mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Aşa cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă", a scris Năstase pe blog.

El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Articolul continuă după reclamă

Şefa diplomaţiei române a reacţionat la faptul că foştii premieri ai României, Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, au apărut într-o fotografie de grup recentă, alături de preşedinţii Chinei şi Rusiei. "Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", comentează Oana Ţoiu.

Potrivit ministrului, cei doi foşti premieri au mers acolo ca persoane private şi "se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰