Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată"
Tanczos Barna a declarat că România nu este în pericol de a intra în incapacitate de plată. Totuși, fostul ministru de Finanțe a avertizat că există o presiune din cauza dobânzilor pe care trebuie să le plătească statul român.
Declarațiile au fost făcute marți seara la TVR Info. Reprezentantul UDMR a estimat că România pierde în fiecare an numeroase investiții din cauza dobânzilor.
"Un program Anghel Saligny se duce pe apa Sâmbetei din cauza dobânzilor", a precizat Tanczos Barna.
