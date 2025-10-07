Tanczos Barna a declarat că România nu este în pericol de a intra în incapacitate de plată. Totuși, fostul ministru de Finanțe a avertizat că există o presiune din cauza dobânzilor pe care trebuie să le plătească statul român.

Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarațiile au fost făcute marți seara la TVR Info. Reprezentantul UDMR a estimat că România pierde în fiecare an numeroase investiții din cauza dobânzilor.

"Un program Anghel Saligny se duce pe apa Sâmbetei din cauza dobânzilor", a precizat Tanczos Barna.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰