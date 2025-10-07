Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată"

Tanczos Barna a declarat că România nu este în pericol de a intra în incapacitate de plată. Totuși, fostul ministru de Finanțe a avertizat că există o presiune din cauza dobânzilor pe care trebuie să le plătească statul român.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 22:06
Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată" Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarațiile au fost făcute marți seara la TVR Info. Reprezentantul UDMR a estimat că România pierde în fiecare an numeroase investiții din cauza dobânzilor.

"Un program Anghel Saligny se duce pe apa Sâmbetei din cauza dobânzilor", a precizat Tanczos Barna.

Articolul continuă după reclamă

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tanczos barna finante incapacitate de plata ministru
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Ştiri politice » Fost ministru de Finanţe: "Nu există pericol privind incapacitatea de plată"