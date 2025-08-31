Antena Meniu Search
Fritz: "Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat"

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat reacțiile la reforma pensiilor pentru magistrați, spunând că nemulțumirile acestora sunt dovada că este "o reformă reală".

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 21:37
"Ei nu sunt foarte fericiți despre asta și asta înseamnă că este o reformă reală. Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat", a declarat Fritz pentru Digi24, referindu-se la protestele magistraților.

Fritz a menționat că pachetele de reforme vor include reduceri masive la instituțiile autonome precum ASF, ANRE și ANCOM, eliminarea a câteva mii de posturi de consilieri personali ai demnităților și schimbări în sistemul de sănătate.

Liderul USR a recunoscut că "statul este supraponderat" și că privilegiile trebuie reduse dacă se cere cetățenilor să contribuie mai mult, dar a subliniat că administrațiile locale "prestează servicii reale pentru cetățeni". Măsurile vor genera economii de peste 30 de miliarde de lei prin reducerea efectivelor statului.

