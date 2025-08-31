Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat reacțiile la reforma pensiilor pentru magistrați, spunând că nemulțumirile acestora sunt dovada că este "o reformă reală".

- Fritz: "Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat" - Inquam Photos / Octav Ganea

"Ei nu sunt foarte fericiți despre asta și asta înseamnă că este o reformă reală. Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat", a declarat Fritz pentru Digi24, referindu-se la protestele magistraților.

Fritz a menționat că pachetele de reforme vor include reduceri masive la instituțiile autonome precum ASF, ANRE și ANCOM, eliminarea a câteva mii de posturi de consilieri personali ai demnităților și schimbări în sistemul de sănătate.

Liderul USR a recunoscut că "statul este supraponderat" și că privilegiile trebuie reduse dacă se cere cetățenilor să contribuie mai mult, dar a subliniat că administrațiile locale "prestează servicii reale pentru cetățeni". Măsurile vor genera economii de peste 30 de miliarde de lei prin reducerea efectivelor statului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰