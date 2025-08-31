Guvernul amână două săptămâni aprobarea pachetului de refome în administraţia locală. Şedinţa programată astăzi a fost anulată, după negocieri tensionate în coaliţia de guvernare. Liberalii cer tăieri peste plafonul de 25%, mărit săptămâna acesta de la 20%, dar se loveşte de refuzuri dure. Funcţionarii ameninţă că vor continua greva începută vineri.

Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au început discuţiile la ora 13:00. Liberalii au înaintat măsuri mai dure de austeritate. În loc să fie desfiinţate 40.000 de posturi - ocupate sau libere - să fie reduse 48.000, dintre care 6.000 ocupate. Altă variantă vorbeşte despre 70.000 de posturi eliminate, dintre care 17.000 ocupate. PNL susţine că doar aşa reducerile de cheltuieli vor fi mai vizibile, dar PSD și UDMR cer mai puţine concedieri. Preşedintele Nicuşor Dan le transmite bugetarilor că unele măsuri dure pot fi temporare.

Funcţionarii publici ameninţă că vor continua grevele

"În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Pe anumite chestiuni pot să am alte opinii, este un moment din care trebuie să ieșim pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Funcţionarii din primăriile din comune şi oraşe mici au anunţat vineri că întrerup lucrul, în semn de protest, pe termen nelimitat. "Noi și așa suntem foarte puțini. Nemulțumirile noastre sunt ale tuturor: salarii, condiții de lucru, personal", a declarat Adina Borceanu, funcţionar. Pe lângă reducerea de posturi, reforma administraţiei locale prevede şi stabilirea unor grile maximale de salarii pentru primăriile care nu se pot autofinanţa din fonduri proprii.

"Este evident că așa cum este situația acum nu putem continua. Nu atât reducerea cheltuielilor trebuie să o facem ca prioritate, ci creșterea eficienței acestor instituții", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. În locul concedierilor, sindicaliştii propun guvernului alte variante pentru reducerea cheltuielilor. "Introducerea unui plafon procentual pentru funcțiile publice ocupate part-time și interzicerea orelor suplimentare pentru aceste posturi. Știm și șmecheria asta: îți dau contract part-time și îți plătesc ore suplimentare care au regim de plată avantajos. Funcții unde se fac numiri politice – contractele să fie pe perioadă determinată. Vii cu omul politic ales sau pus în funcție și pleci odată cu el, nu rămâi și umpli schema", a declarat Dumitru Costin, lider BNS.

Reforma administraţiei era planificată să fie aprobată vineri, dar a fost scoasă de pe ordinea de zi cu cinci minute înainte să înceapă şedinţa de guvern. Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazere, impactul acestot reforme, cuprinse în primul și cel de-al doilea pachet de măsuri economice din această vară, va fi o reducere a deficitului cu peste 10 miliarde de lei, inclusiv prin majorarea cuantumului unor taxe și impozite locale.

