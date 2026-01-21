Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că România nu își permite să rămână pasivă într-un context internațional în continuă schimbare și că este necesară o consultare largă a forțelor politice pe principalele teme de politică externă și securitate națională.

Mesajul lui Grindeanu pentru clasa politică: "Lumea se schimbă. România nu poate rămâne într-o zonă mioritică" - Sursa: Hepta

În opinia liderului social-democrat, România nu poate refuza o invitație venită din partea președintelui SUA, Donald Trump, făcând referire la propunerea de a face parte din Consiliul pentru Pace inițiat de liderul american.

"Eu cred că în aceste săptămâni, în aceste luni, lumea se schimbă. Este evident. Cu toții vedem acest lucru. România nu poate să rămână într-o zonă mioritică. Ne uităm și vorbim cu luna și cu stelele, în timp ce alții se pregătesc și se organizează. De aceea e bună și această perioadă de analiză, dar nu trebuie să dureze foarte mult", a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că apartenența României la Uniunea Europeană este esențială, însă deciziile strategice nu pot fi amânate la nesfârșit.

"Sigur, suntem parte a UE. E foarte important să vedem și ce spun ceilalți membri ai UE și mă gândesc că acesta a fost și este raționamentul pentru care președintele și-a luat acest delay, dar după care nu mai putem rămâne într-o zonă din aceasta", a mai spus Grindeanu.

Președintele PSD a insistat asupra necesității unei consultări politice ample pe temele majore de politică externă și securitate.

"Eu cred că e nevoie în acest moment cel puțin de o consultare largă pe principale teme de politică externă, de securitate, cu toate forțele politice. Am avut în trecut, dacă vreți, Pactul de la Snagov. Cred că trebuie să stabilim care este drumul, așa cum s-a stabilit în anii ’90, care este drumul pe care vrem să mergem, cum facem, indiferent de partidul politic responsabil din care faci parte, astfel încât România să nu fie un fel de no man’s land", a adăugat liderul PSD.

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni seară că liderii coaliției au decis organizarea unor discuții lunare pe teme politice majore, cu impact pe termen mediu și lung asupra României, la care ar putea participa miniștri sau consilieri prezidențiali.

"Noi, în coaliție, nu discutăm despre strategii, noi stingem incendii și mai aprindem focul în altă parte", a declarat Kelemen Hunor.

