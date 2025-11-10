Antena Meniu Search
Grindeanu îl somează pe Bolojan pentru absența din Parlament: Așteptăm de o săptămână. Nu merge să nu vii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru faptul că nu a răspuns invitației de a veni în Parlament pentru a oferi informații despre redimensionarea trupelor americane din România, potrivit News.ro. Grindeanu spune că așteaptă de o săptămână un răspuns din partea premierului și avertizează că "nu merge să nu vii", subliniind că este vorba despre un subiect de securitate națională, nu unul politic.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 15:57
Grindeanu îl somează pe Bolojan pentru absența din Parlament: Așteptăm de o săptămână. Nu merge să nu vii - Profimedia

"Noi am cerut la Camera Deputaţilor să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după care noi am mers, cu cabinetul meu, a transmis către cabinetul primului ministru că suntem la dispoziţie, nu facem niciun fel de impunere, să ne transmită când găseşte o oră, în săptămânile care urmează, să vină în Parlament să informeze Parlamentul. Până acum n-am primit un răspuns", a spus preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, despre invitarea premierului Ilie Bolojan în Parlament, la Camera Deputaţilor, pentru informare privind redimensionarea trupelor SUA în România.

"O să-l întreb mâine, la coaliţie, dar eu vă spun, instituţional, ce am făcut. Dar vreau să fac o subliniere. Nu merge să nu vii. Nu se prea poate", a adăugat Grindeanu.

El a precizat că aceste lucruri "nu se fac la colţ de masă, vorbeşte preşedintele unui partid cu preşedintele altui partid". 

Articolul continuă după reclamă

"Vorbim de securitatea României, acestea sunt lucruri pe care le facem în mod transparent, asta am cerut, nici o discuţie politică, să informăm pe români în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor. Atât. Nimic altceva. Nu mi se pare că e un subiect care poate fi abordat politic, aşa cum se încearcă", a menţionat Grindeanu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu ilie bolojan trupe nato sua parlament coalitie guvernare
