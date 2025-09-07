Grindeanu: PSD nu guvernează "cu pistolul la tâmplă". România are nevoie "ca de aer" de o relansare economică

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează "cu pistolul la tâmplă", nu se sperie şi nu se lasă şantajat şi va continua să spună că România are nevoie "ca de aer" de o relansare economică, scrie Agerpres.

"România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind. Ţara nu se conduce cu foarfeca şi toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci şi concedieri, vei avea în final mai puţină economie şi mai multă suferinţă. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. PSD şi-a asumat să apere viaţa de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor şi şansa la o viaţă decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi! Vom continua să spunem că România are nevoie astăzi ca de aer de relansare economică", a spus acesta.

Liderul social-democrat a arătat că PSD va prezenta, săptămâna viitoare, public şi la nivelul coaliţiei, Programul de relansare economică a României, invitând partenerii de guvernare să susţină acest program, iar sindicatele şi specialiştii să contribuie pentru a-l face mai bun.

Ce va cuprinde Programul de relansare economică

Articolul continuă după reclamă

"Acest program va cuprinde: credite fiscale pentru investiţii, garanţii de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la preţuri corecte şi forţă de muncă calificată. (...) Poziţia PSD este clară. Noi nu facem politica scandalului. Nu guvernăm pe reţelele sociale şi nu înlocuim instituţiile statului cu spectacolul străzii! Şi nici nu confundăm reforma cu austeritatea. (...) De aceea, când unii propun tăieri în neştire, iar alţii demagogie fără responsabilitate - noi înţelegem să venim cu Programul de Relansare Economică", a mai spus preşedintele PSD.

El a punctat că drumul unei coaliţii de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situaţie economică ce oferă puţine oportunităţi.

Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic

"Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia pentru ping-pong politic, ci pentru predictibilitate şi capacitatea de a produce rezultate, chiar şi în condiţii dificile. PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. (...) De aceea, PSD nu intră în competiţia claxoanelor! Vom lăsa programele pentru români şi companiile româneşti să vorbească pentru noi! Drumul unei coaliţii de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situaţie economică ce oferă puţine oportunităţi.

Dar răspunderea guvernării ne aparţine şi nu putem şi nu vom pune întreaga greutate pe umerii celor mulţi. Este exact momentul în care cei care au mai mult trebuie să dea mai mult! Dar este şi momentul în care societatea să vadă că a trecut vremea privilegiilor şi a sinecurilor! Iar aici vorbim şi de o reformare a mentalităţii colective la care cu toţii trebuie să contribuim!", a mai spus Grindeanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰