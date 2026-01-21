Grindeanu: România trebuie să zică "da" Consiliului pentru Pace al lui Trump, chiar dacă ne va costa 1 mld. $

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că România ar trebui să accepte invitația președintelui SUA de a adera la Consiliul pentru Pace pe care acesta îl va conduce, subliniind că vor fi identificate resursele financiare necesare pentru acest demers, conform Agrepres.

"Acest Consiliu pentru pace a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De aici a pornit tot. Se vrea extinsă acea experienţă. (...) Îl auzeam ieri pe preşedintele Macron în discursul său, în care spunea că anul trecut au fost cel puţin vreo 60 de conflicte la nivel mondial. Deci e nevoie de aşa ceva. Plecăm de la o experienţă, să spunem, pozitivă, Gaza. În al doilea rând, şi aici nu e vorba de servilism, ci de realism, când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru pace spui "da" fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari atâta timp cât vorbim de securitate. Şi da, se găsesc sume. E vorba de un miliard, dacă nu mă înşel. Părerea mea e că nici nu trebuie să discutăm despre aşa ceva. Vorbim, în primul rând, de partenerul strategic, principalul furnizor de securitate", a afirmat Grindeanu la Antena 3 CNN.

El a adăugat că, până în prezent, preşedintele Nicuşor Dan a acţionat corect.

"Mâine sau poimâine e un Consiliu European. Probabil vrea să vadă şi punctele de vedere ale celorlalţi din Consiliu, ale celorlalţi 26 de membri. După care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine din acest punct de vedere. Şi, din punctul meu de vedere, trebuie să ne exprimăm pozitiv. (...) Eu cred că în aceste săptămâni, în aceste luni, lumea se schimbă. Este evident. Cu toţii vedem acest lucru. România nu poate să rămână într-o zonă mioritică. Ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele în timp ce alţii se pregătesc şi se organizează. De aceea e bună şi această perioadă de analiză, dar nu trebuie să dureze foarte mult. Sigur, suntem parte a Uniunii Europene. E foarte important să vedem şi ce spun ceilalţi membri ai Uniunii Europene şi mă gândesc că ăsta a fost şi este raţionamentul pentru care preşedintele şi-a luat acest delay. Dar după nu mai putem rămâne într-o zonă din aceasta ascunsă. Pentru că aşa suntem acum", a conchis Sorin Grindeanu.

Circa 60 de state au fost invitate de Donald Trump să facă parte dintr-un "Consiliu pentru Pace", propus de liderul de la Casa Albă.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şefului statului român prin care este adresată oficial invitaţia ca ţara noastră să devină membru al "Consiliului pentru Pace"

