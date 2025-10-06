Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 16:29
Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar f bine să fie până în postul Crăciunului" Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar f bine să fie până în postul Crăciunului" - Profimedia

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat după şedinţa conducerii PSD dacă Congresul PSD ar urma să fie organizat la final de octombrie, început de noiembrie sau în primăvară.

"În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur", a răspuns el, conform news.ro.

"Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului", a mai declarat Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu congres psd toamna craciun
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului"