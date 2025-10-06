Grindeanu: "Vom organiza Congresul PSD în toamnă. Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a decarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat după şedinţa conducerii PSD dacă Congresul PSD ar urma să fie organizat la final de octombrie, început de noiembrie sau în primăvară.

"În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur", a răspuns el, conform news.ro.

"Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului", a mai declarat Grindeanu.

