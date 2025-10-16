Guvern: Creşterea salariului minim, în analiza premierului. În principiu, nu va crește în 2026

Guvernul a transmis joi că majorarea salariului minim este în analiza premierului Ilie Bolojan, dar că în principiu acesta nu va creşte în 2026.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat joi că majorarea salariului minim este în analiza premierului Ilie Bolojan, dar că în principiu nu va creşte. "Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului", a spus Ioana Dogioiu.

"A discutat acest lucru, ştiu că a spus de principiu, dar a discutat acest lucru cu partenerii de coaliţie pentru că, dinspre PSD, înţelegem că ar urma să crească. Ce se întâmplă în coaliţie, se întâmplă în coaliţie. Nu ştiu să vă spun", a mai spus Dogioiu.

Mai multe voci din PSD au cerut în ultimele zile creşterea salariului minim brut la 4.325 lei pe lună începând cu 1 ianuarie 2026, precum şi prelungirea facilităţii prin care 300 de lei rămân neimpozabili.

Potrivit unor surse politice, Guvernul ar analiza în aceste zile trei variante de majorare a salariului minim pe economie, începând cu 1 ianuarie 2026. În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, iar creșterea ar putea varia între 300 și 750 de lei brut. Totodată, Executivul trebuie să decidă dacă va menține deducerea de 300 de lei, care influențează direct venitul net.

Social-democrații și sindicatele susțin majorarea, invocând inflația ridicată și nevoia de a proteja puterea de cumpărare, dar mediul de afaceri și liberalii avertizează că o astfel de măsură ar putea descuraja investițiile și ar duce la creșteri de prețuri. Experții economici subliniază că majorarea salariului minim ar aduce venituri suplimentare la bugetul de stat, întrucât statul încasează mai mult din contribuțiile aferente angajaților din sectorul privat.

Modificările la Ordonanța 52, amânate pe săptămâna viitoare

Modificările la OUG 52/2025 au fost amânate pentru săptămâna viitoare a mai spus reprezentanta Guvernului care a precizat că "nu a fost absolut niciun scandal în ședința de guvern" pe această temă. "Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni, cel mai târziu, o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane: 'scandal' . Nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern (...), au fost discuţii. Propunerile de la Asociaţia Municipiilor au venit aseară, destul de târziu. Într-adevăr, s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată, şi bine elaborată şi bine gândită, a fost decisă această amânare. Deci, infirm categoric orice informaţie despre scandal, prostii, ţipete, nu ştiu, ce vedeam pe diferite ecrane ale mai multor televiziuni de ştiri", a precizat Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale Primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a declarat antrerior că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, susţinând că aplicarea anumitor prevederi ar conduce la "blocarea" primăriilor.

