Guvernul hotărăşte în următoarele 10 zile dacă măreşte salariul minim pe economie. Decizia de majorare poate aduce şi bani în plus, la venituri, dar şi bani în minus, amenzile de circulaţie sunt stabilite în funcţie de salariul minim. Trei variante de creştere sunt luate în calcul.

Salariul minim pe economie este acum 4.040 lei brut. 300 de lei sunt scutiţi de taxe, iar leafa netă ajunge la 2.574 de lei. Aproape 1.000.000 de angajaţi primesc venitul minim. Legea prevede că venitul minim trebuie să fie între 47 şi 52 % din cel mediu. Asta înseamnă că de la 1 ianuarie, majorarea poate fi între 300 şi aproape 750 lei brut. Guvernul trebuie să decidă şi dacă va păstra deducerea de 300 de lei. Fără ea, venitul net al angajaţilor ar putea scădea cu peste 100 de lei.

Liberalii cred că majorarea ar descuraja mediul privat să facă noi investiţi, dar social-democraţii susțin creșterea. "Trebuie să respectăm legea, să ţinem cont de faptul că suntem într-un an cu o inflaţie mare. Va exista însă şi anul viitor, va afecta puterea de cumpărare", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

"Există această actualizare, se face nu se face, decizia o vom lua la momentul potrivit. Cei din zona de business spun că nu e cazul că productivitatea nu susţine o astfel de creştere", a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Tensiuni între sindicate şi patronate

Tensiuni sunt şi între sindicate şi patronate. "Creşterea salariului minim este necesară. Ar ajuta dacă se păstrează această deducere de 300 de lei. Din câte cunosc coaliţia îşi doreşte să nu mai menţină această deducere", a transmis Horaţiu Raicu, secretar general BNS.

"Nu cred că este momentul", spune Sterică Fudulea, preşedinte IMM România. "Creştere minimă de 300 lei ar însemna pentru o compnaie undeva la 8% costuri cu salariile angajaţilor şi atunci acest 8% s-ar reflecta undeva în 3-4% creşteri pentru produsul finit".

Majorarea salariului minim va aduce, însă, mai mulţi bani în bugetul naţional. "Avem de trei ori mai multi angajaţi în privat decât în public şi având în vedere contribuţii sănătate, sociale pensie şi impozit pe venit pentru fiecare 1 leu creştere a salariului net pentru angajaţi în privat, statul va încasa de 2,1 ori mai mult din contribuţii sociale aplicate suplimentar", a explicat Iancu Guda, specialistul economic al Observator. Creşterea salariului minim va fi negociată de Guvern, sindicate şi patronate.

