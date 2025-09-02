Premierul Ilie Bolojan şi-a asumat aseară răspunderea în faţa Parlamentului pentru cinci reforme majore din Pachetul II de austeritate. Pensiile speciale şi sănătate sunt două dintre domeniile afectate. De asemenea, măsurile vizează companiile de stat, dar şi unele dintre cele mai importante autorităţi de reglementare din ţară. Până acum, PSD a încercat să-i pună beţe în roate lui Bolojan, iar apele încă nu s-au calmat. Iar acum, după prezentarea celor cinci proiecte de lege, AUR a declarat război.

Premierul Ilie Bolojan şi-a asumat aseară răspunderea în faţa Parlamentului.

"Le mulţumesc românilor pentru răbdare şi încredere, pentru că au înţeles situaţia în care ne aflăm şi nevoia unor măsuri radicale rapide. Plătim astăzi preţul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realităţile bugetare, nu ne-am încasat veniturile, am cheltuit prea mult", a declarat premierul Ilie Bolojan.

După două luni de negocieri și scandaluri, Guvernul bate în cuie Pachetul 2. Din şase reforme promise, au fost bifate cinci.

Angajarea răspunderii pe cele cinci proiecte de lege a durat doar 45 de minute în plenul reunit al Parlamentului. Liderii AUR au anunţat deja că vor depune patru moţiuni de cenzură. Singurul proiect pentru care nu se va depune moţiune este cel care introduce reguli noi pentru pensionarea magistraţilor. Acest proiect a fost adoptat în formă asumată de Guvern, dar el poate fi contestat la Curtea Constituţională.

Care sunt reformele

Una dintre cele mai aşteptate reforme a fost cea a pensiilor speciale.

"Magistraţii români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani. O pensie medie în magistratură trece de valoarea de 24 de mii de lei. Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionarii va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum cuantumul pensiei era de 100% din ultima renumeraţie netă. Am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună", a mai spus premierul.

Un alt domeniu pe care Guvernul a pus lupa este sănătatea. Reforma urmăreşte reorientarea pacienţilor din zona de spitalizare către medicina de familie. Ilie Bolojan susţine că aceste măsuri vor aduce trei miliarde de lei la bugetul ţării, sumă care va fi redirecţionată tot către serviciile medicale.

"Modalitate de plată pentru medicii de familie se va schimba. Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienților, care vor constitui peste două treimi din plată. (...) Pacienţii din comunităţile izolate vor avea acces mai rapid la consultaţii primare. Seniorii, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare", susţine premierul Ilie Bolojan.

Social-democrații au cerut și scutirea mamelor şi veteranilor de la plata CASS, dar și taxarea refugiaților ucraineni. Aceste două amendamente însă nu au fost aprobate.

"Şi ucrainenii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc. La acest moment, dacă nu mă înșel, sunt în jur de 70.000 de persoane", a precizat deputatul PSD Adrian Câciu.

Măsurile asumate de Guvern vor afecta şi companiile publice.

"Nu vom mai plăti pentru numărul de şedinţe ţinute, ci pentru ceea ce se întâmplă după acele ședințe. Am plafonat diurnele, sporurile, mașinile de serviciu și alte beneficii care, în unele cazuri, erau folosite abuziv și discreționar ca supliment de venit. (...) Consiliile de administrație vor fi mai mici cu aproximativ o treime decât în prezent. Mai puţini membri, dar mai buni", a spus Ilie Bolojan.

În plus, vor fi tăiate privilegiile de la trei dintre cele mai importante autorităţi de reglementare din ţară: ANCOM, ANRE şi ASF.

"Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii", a declarat premierul.

A cincea reforma fiscală îşi propune să scoată la lumină firmele fantomă. De asemenea, vor fi presiuni asupra patronilor de firme inactive. Numărul lor sare de 460.000.

"Firmele care nu au cont bancar sau care nu-și depun în cinci luni situațiile financiare vor fi declarate inactive. Firmele nou înființate vor fi obligate să își deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile. Toți comercianții vor fi obligați să excepte și plata cu cardul. (...) Cele câteva miliarde care vor fi încasate în plus la buget vor putea merge spre servicii publice mai bune sau spre proiecte de interes pentru comunități. Toate aceste măsuri de reformă fiscală ne vor ajuta să punem ordine în finanțe, să avem reguli mai corecte și mai echitabile", a declarat Ilie Bolojan.

S-a decis şi triplarea taxei pe lux pentru casele mai scumpe de jumătate de milion de euro şi pentru maşinile care costă peste 75 de mii de euro, la propunerea PSD. Pachetul doi prevede şi o taxă nouă: 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Ce spun specialiştii

"Marile platforme de achiziţii, cele chinezeşti în special, ne plac, sunt ieftine, dar nu plătesc taxe în România. Poate ne convine ca şi cumpărător, însă aceste companii nu plătesc taxe vamale şi e nedreptate faţă de companiile româneşti. Pierderile la buget sunt de 10 miliarde de lei pe an", susţine Iancu Guda, specialist economic Observator.

Specialiştii spun că reformele propuse nu rezolvă însă problema deficitului.

"În actualul context, devine iminentă spre sfârşitul anului. Creşterea TVA? Da! Este total insuficientă creşterea la 21 şi a cotelor reduse, în contextul în care nu se taie cheltuielile", spune şi Gabriel Biriş, expert fiscal.

Astăzi la ora 10, Ilie Bolojan va susţine o declaraţie de presă şi vine cu lămuriri legate de asumarea măsurilor de austeritate din pachetul 2.

