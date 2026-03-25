Ilie Bolojan anunţă tăierea a zeci de mii de posturi la stat: "Una din provocările următoarelor luni"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că, în lunile următoare, vor fi operate reduceri de personal de ordinul zecilor de mii de posturi, atât în administrația centrală, cât și în cea locală. El a subliniat însă că reforma companiilor de stat rămâne o prioritate, chiar dacă este un proces dificil şi "nu este foarte comod de făcut".

"Este una din provocările pe care le avem în următoarele luni, una dintre cele mai importante, pentru că, aşa cum ştiţi, am adoptat înaintea bugetului pachetul pe administraţie, care prevede reducerea aparatului guvernamental, naţional, ministerele, plus administraţia publică locală cu 10%. Prin urmare, vom avea nişte reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central şi în administraţia locală. Dar aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanţe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operaţiune foarte uşor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului pe care îl face, suplimentar, pentru a-şi reduce cheltuielile", a spus Ilie Bolojan la Euronews, întrebat câte posturi vor dispărea până la finalul anului din aparatul de stat.

El a explicat că, dacă nu se reduc aceste cheltuieli, Ministerul de Finanţe a bugetat salarizarea redusă cu această pondere de câteva procente la toate ministerele. "Deci, în câteva luni de zile, se va vedea că alocările care sunt făcute nu acoperă cheltuielile de personal, dacă nu se fac aceste reduceri. Asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, când s-au calculat reduceri de personal de 5% în primele luni, nu s-a făcut nicio reducere de personal, dimpotrivă, cheltuielile au crescut, s-a ajuns la o anvelopă pe primele şase luni de plus 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi am intrat în deficitele în care am intrat. Anul acesta nu ne mai putem permite acest lucru şi asta va fi urmărită în perioada următoare. Nu este o chestiune plăcută, dar trebuie să o facem", a adăugat premierul.

El a mai spus că "toate instituţiile publice trebuie să-şi facă reducerea de personal de 10%, de la Televiziunea Română, până la celelalte autorităţi, la ministere".

"Iar în zona ministerelor unde există un personal deficitar, unde nu ne putem permite reduceri de personal - Ministerul de Interne, Ministerul Apărării -, intră în vigoare măsura prin care, până la sfârşitul acestei luni, trebuie să venim cu un proiect în dezbatere publică pentru creşterea vârstei de pensionare pentru aceste categorii, având în vedere mecanismul de pensionare mult mai rapidă, pe care nu îl mai putem susţine din punct de vedere bugetar", a mai explicat Bolojan.

Referitor la reforma companiilor de stat, premierul a menţionat că aceasta este "o prioritate, dar nu este foarte comod de făcut".

"Aici, spre deosebire de un minister unde poţi să vii cu o ordonanţă, cu o hotărâre de guvern cu care să lucrezi, aceste companii sunt conduse de manageri care au fost numiţi pe baza unui concurs mai corect sau mai puţin corect, dar la final au un contract de management în care, din păcate, mulţi dintre ei nu au clauze care să facă, ca ocuparea acestui post să fie o problemă de provocare şi nu o recompensă pentru ei. Din păcate, în multe cazuri, avem o abordare, am avut o abordare de tip recompensă. Şi oamenii aceştia, pe de-o parte, n-au nici motivaţia interioară să facă ceea ce trebuie, pentru că nu trebuie să ai neapărat un contract foarte dur ca să-ţi faci datoria, n-au nici această motivaţie, dar n-au nici un contract care să le impună anumite aspecte de performanţă, pe care, dacă nu le fac, să poată să-i schimbe şi atunci stau liniştiţi. Şi trebuie să recunoaştem că administrarea companiilor de stat nu se face la nivelul la care s-ar putea face de bine", a adăugat premierul României.

Prim-ministrul a mai spus că vicepremierul Oana Gheorghiu n-are o misiune uşoară, pentru că aceste companii nu sunt în subordinea ei directă şi trebuie să lucreze cu ministerele, cu autorităţile, în aşa fel încât să genereze această schimbare.

