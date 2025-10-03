Ilie Bolojan cere finalizarea proiectelor blocate: "E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică"

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că securitatea energetică trebuie consolidată, menționând că România se confruntă cu un deficit de producție și că este necesară finalizarea atât a hidrocentralelor aproape terminate, cât și a termocentralelor unde proiectele stagnează.

"E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică. Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată și termocentralele la care lucrările lâncezesc. Vă rog să vă gândiți că la Iernut, unde avem o centrală importantă de 400 de megawați, lucrările au început din 2016 și, dacă nu corectăm ceea ce se întâmplă acolo, nu ne putem gândi că în 2026, deci după 10 ani, am putea termina. Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică. Ori, fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit, nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus", a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă.

El a adăugat că "simplificările legislative care să permită finalizarea hidrocentralelor trebuie să le punem în practică în așa fel încât să nu se blocheze finalizarea acestora".

De asemenea, premierul Bolojan a afirmat că trebuie susținute proiectele din domeniul nuclear.

Articolul continuă după reclamă

Energia nucleară, pilon în strategia energetică

"Susținerea proiectelor din domeniul nuclear, în principal, zona de la Cernavodă este, de asemenea, un lucru foarte important și accelerarea lucrărilor, derularea proiectării cât mai repede pentru a începe lucrările este foarte importantă, în așa fel încât în anii următori să avem un mix energetic care să fie de natură să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, nu doar suficientă, ci și la un preț bun, iar componenta de nuclear este foarte importantă", a mai afirmat premierul.

El a subliniat că trebuie susținute proiectele de stocare a energiei.

"În același timp, pe termen scurt, trebuie să susținem proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări, pentru că avem în continuare în derulare proiecte pe fotovoltaic importante. Eroarea pe care cred că am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit cum facem sistemul național eficient și, fără a finanța capacități de stocare importante, fără a nu mai finanța niciun panou fotovoltaic fără capacitate de stocare, înseamnă dezechilibre majore și, așa cum ați aflat în ultimele zile, la prânz avem supraproducție, iar seara avem un deficit care, dacă nu îl putem compensa din acumulări, nu am făcut nimic", a declarat Ilie Bolojan.

Cărbunele, la răscruce

El a precizat ce trebuie făcut în cadrul strategiei pe cărbune.

"Strategia pe cărbune este un lucru care trebuie să-l închidem în perioada imediat următoare. Pe de o parte, pentru că nu am respectat jalonul de decarbonizare și suntem într-o fază avansată de negocieri cu Comisia pentru a închide acest jalon și nu avem decât două direcții strategice. Sau încercăm să menținem mai mult timp producția de cărbune în zona Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia, în așa fel încât să nu mai fie căpușat, să nu mai fie necesar să acordăm miliarde de lei anual subvenții pentru a funcționa lucrurile acolo. Sau, dacă aceste lucruri nu vor fi făcute din cauza costurilor foarte mari, în mod cert a doua ipoteză este să renunțăm la producția pe cărbune. Eu personal susțin prima variantă, dar pentru asta nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi", a transmis Ilie Bolojan.

El consideră că trebuie pregătite sectoare economice care să preia din 2027 gazul suplimentar exploatat din Marea Neagră.

"Din punctul acesta de vedere, este foarte important să pregătim sectoare economice care, din 2027, să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, în așa fel încât să nu facem ceea ce facem astăzi cu producția agricolă, să o exportăm neprocesată și acest gaz, o bună parte din el, să fie valorificat în țara noastră, în companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, pentru petrochimie, în zona metalurgică, în așa fel încât să punem în valoare acest potențial important care înseamnă resursele de gaz", a mai afirmat Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰