Ilie Bolojan: De multe ori a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în plenul Parlamentului, unde este dezbătut bugetul propus de Guvern în fața liderilor din Coaliție, dar și a Opoziției. El a declarat, la începerea ședinței de dezbatere, că a fost prezentat de multe ori "un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile". Premierul a subliniat că bugetul pentru 2026 reflectă "posibilitățile adevărate ale țării"

Premierul a insistat că noul buget este construit pe baze realiste, în contextul economic actual, marcat de incertitudini atât la nivel intern, cât și internațional. Potrivit acestuia, estimările au fost făcute cu prudență, astfel încât țintele asumate să poată fi atinse fără ajustări majore pe parcursul anului.

"De multe ori, de la această tribună, a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile. Astăzi, guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget, care reflectă posibilitățile adevărate ale țării. Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, pe care să o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări complicate la nivel național și internațional" a declarat premierul Ilie Bolojan.

În același timp, șeful Executivului a subliniat că o parte importantă din resurse este direcționată către investiții, în special prin fonduri europene. Autoritățile mizează pe accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR, având în vedere că termenul limită pentru implementare se apropie.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, premierul a arătat că deficitul bugetar este proiectat în scădere pentru al doilea an consecutiv, ceea ce ar urma să contribuie la stabilizarea finanțelor publice și la menținerea cheltuielilor sub control. Acesta a dat asigurări că sunt prevăzute sumele necesare pentru plata dobânzilor și pentru funcționarea statului în condiții normale.

O parte importantă din buget merge spre investiții, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reușim să atragem din PNRR, care se încheie în august. În același timp, am proiectat un deficit în scădere, pentru al doilea an consecutiv, iar asta ne ajută să ne ținem cheltuielile sub control și să punem ordine în finanțe. Am prevăzut sumele necesare pentru plata dobânzilor. Este, deci, un buget care spune oamenilor adevărul" a continuat premierul României, Ilie Bolojan.

Marius Gîrlaşiu

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰