Parlamentarii au făcut noapte albă la şedinţa pentru buget! Însă, fără rezultat. După şase ore de prelegeri, şedinţa a fost suspendată. Asta deşi, liderii din Coaliţie au făcut compromisuri, astfel încât să treacă bugetul ieri, aşa cum era programat. Guvernul a decis să ia bani de la magistraţi ca să acopere ajutoarele sociale cerute de PSD. O înţelegere care nu rezolvă, însă, tensiunile. Sorin Grindeanu spune că ideile de a-l debarca pe premierul Bolojan sau de a ieși de la guvernare rămân pe masă.

Parlamentarii s-au reunit aseară, la ora 21, în plen.

"O parte importantă din buget merge către investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR care se încheie în luna august. Bugetul de stat pe anul 2026 este, aşadar, rezultatul muncii din ultimele luni de decizii şi corecţii şi pune economia pe un teren mai stabil şi mai predictibil", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

"Cred că e un buget echilibrat şi cred că am ieşit din tiparele în care anumite cheltuieli erau trecute undeva în buget fără să aibă acoperire, fără să aibă surse certe", a precizat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

PSD respinge acuzațiile de "înțelegeri pe sub masă"

Acuzat în spaţiul public că ar fi făcut blat cu partidele din Opoziţie, liderul PSD a ţinut să clarifice situaţia, dar şi victoria de ieri.

"Am fost acuzaţi că am face înţelegeri pe sub masă în afara Coaliţiei. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet: niciun amendament!", a atacat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"0,04% din PIB, adică un miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile. Pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală. Pensionarii şi copiii cu dizabilităţi... (n. red. aplauze)", a subliniat liderul social-democraţilor.

Noapte albă în Parlament și tensiuni cu AUR

Senatorii şi deputaţii au făcut noapte albă în Parlament. Deşi scopul era clar: adoptarea bugetului, cei de la AUR au avut alte planuri. Şi-au susţinut în plenul reunit amendamentele care au fost respinse de comisiile de buget-finanţe zilele trecute. Asta deşi exista un acord informal cu liderii din Coaliţie că nu vor face acest lucru, astfel încât să treacă bugetul. Şedinţa a fost suspendată la ora 3 dimineaţa.

Politicienii au ajuns însă în situaţia de a stat şase ore în Parlament, după o şedinţă de criză între liderii coaliţiei. La final au găsit soluţia de compromis. Banii ceruţi de PSD pentru pensionari vor fi luaţi de la magistraţi.

Compromis în Coaliție: bani mutați de la magistrați la pensionari

"Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori", a explicat Bolojan.

În urma negocierilor din Coaliţie, liderii puterii au tăiat 1,6 miliarde de lei din Bugetul ÎCCJ. Jumătate din această sumă va acoperi pachetul social propus de PSD pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile. În final, din 5 miliarde de lei alocate iniţial, Instanţa Supremă va rămâne cu un buget de 3 miliarde, iar plata salariilor restante pentru magistraţi va fi amânată pentru 2027.

Reporter: La ce răspuns vă aşteptaţi din partea magistraţilor care au decizii în instanţă câştigate?

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR: Nu ştiu. Aici nu mă pricep eu. Eu am acceptat această propunere, dar nu vreau să mă bag.

Reacția magistraților

Reprezentanţii Înaltei Curţi au transmis printr-un comunicat de presă că decizia afectează drepturile judecătorilor.

"Această evoluție nu este una izolată. Ea reflectă o practică ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept. Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar."

Pentru banii obţinuţi, PSD s-a angajat să retragă amendamentul la legea bugetului prin care cerea ca mamele în concediu de creştere a copilului, veteranii de război şi călugării să nu mai plătească contribuţia la asigurări de sănătate.

Înţelegerea însă nu rezolvă criza din Coaliţie. PSD se pregăteşte de o şedinţă în care va decide dacă cere demiterea lui Ilie Bolojan sau ieşirea de la guvernare.

"Nu s-a anulat absolut nimic. Vorbim de o consultare pe care o să o facem în interiorul PSD după aprobarea bugetului", mai spune Grindeanu.

Avertismentul BNR: deficitul trebuie corectat

După compromisul dintre liderii coaliţiei, votul pe buget din comisie a mers pe repede înainte. Obiecţii au venit doar de la grupul AUR.

În toiul scandalului, guvernatorul BNR avertizează.

"Atenţie la deficitul ăsta, nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câştigat în ultimele luni de zile: Credibilitate, accesibilitate pe pieţele externe, rating de ţară şi aşa mai departe", a avertizat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Legislativul reia dezbaterile pentru buget, în această dimineaţă, la ora 10.

