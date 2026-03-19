Premierul Ilie Bolojan a transmis, în Parlament, că România trebuie să aleagă între "confortul pe datorie al prezentului" și "sănătatea viitorului", în contextul dezbaterii bugetului pe 2026. Șeful Guvernului susține că noul proiect marchează o schimbare de direcție în economia țării.

Proiectul bugetului de stat pe 2026 a ajuns în plenul reunit al Parlamentului pentru dezbatere și adoptare, după ce a fost blocat în comisiile de buget-finanțe.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre limitele bugetare ale României și despre necesitatea stabilirii unor priorități clare.

"Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung pentru tot ceea ce am dori și atunci întrebarea este ce trebuie să aibă prioritate. Confortul pe datorie al prezentului sau sănătatea viitorului? Pe amândouă nu le putem avea acum", a declarat Ilie Bolojan.

Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie

Șeful Guvernului a criticat modul în care au fost construite bugetele în trecut, susținând că acestea au favorizat cheltuielile pe termen scurt, în detrimentul stabilității economice.

"Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi", a spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, situația a devenit critică în anul precedent, moment în care a fost nevoie de schimbarea modelului economic.

"De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării", a adăugat premierul.

Măsuri pentru reducerea deficitului și creșterea încrederii

Ilie Bolojan a susținut că măsurile adoptate în ultima perioadă au început deja să producă efecte.

"Măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara arată că lucrurile se mişcă în direcţia bună şi că România e privită cu mai multă încredere", a afirmat acesta.

Premierul a vorbit și despre reformele interne, care au vizat reducerea cheltuielilor și combaterea risipei.

"În paralel, am făcut reforme prin care am redus cheltuielile publice, am tăiat privilegii şi am început să închidem portițe ale risipei și ale evaziunii", a declarat Bolojan.

Potrivit șefului Guvernului, cea mai importantă schimbare este orientarea economiei de la consum pe datorie către investiții.

"Cea mai importantă reformă pe care o realizează acest guvern și care va însănătoși viitorul nostru este tocmai schimbarea fundamentală a modelului economic de la consum toxic pe datorie, la investiții care generează prosperitate. Este exact ceea ce facem și prin acest proiect de buget", a spus premierul.

Bugetul pe 2026, "mai stabil și mai predictibil"

În final, Ilie Bolojan a subliniat că proiectul bugetului pentru 2026 este rezultatul unor decizii și corecții realizate în ultimele luni.

"Bugetul de stat pentru 2026 este, aşadar, rezultatul muncii din ultimele luni de decizii şi corecţii, şi pune economia pe un teren mai stabil şi mai predictibil", a concluzionat premierul.

Potrivit acordului din coaliție, votul final asupra bugetului ar urma să fie dat vineri.

