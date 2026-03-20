Bugetul de anul acesta a fost votat de parlamentari după două zile de negocieri politice la limita scandalului. Cuvântul de ordine este austeritate, cu pensii și salarii înghețate. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu rămân, însă, în conflict deschis, gata să ne ofere surprize. PSD vrea să ceară demiterea premierului, caz în care PNL se gândește să treacă în Opoziție.

Premierul le-a spus parlamentarilor că bugetul din 2026 a fost calculat prudent și realist, cu o creștere economică de 1%, față de 2,5% în 2025. Principala țintă este să țină datoriile sub control.

"Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi", a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

Pensiile și alocațiile rămân înghețate. Amendamentul AUR care cerea indexarea lor cu rata inflației a fost respins la vot.

"Nu avem direcții strategice pentru România. Nu avem vreo cale de a ieși din drumul lung, dar sigur, spre faliment", a declarat președintele AUR, George Simion.

Bugetul, aprobat după două zile de scandal în Coaliție

Aprobarea bugetului a venit după două zile de scandal în Coaliție, urmate de un compromis. PNL și USR au acceptat suplimentarea cu peste un miliard de lei a bugetului pentru ajutoare dintr-o singură tranșă pentru pensionari și copii cu dizabilități, proiectul susținut de PSD. În schimb, social-democrații nu au mai cerut scutirea mamelor aflate în concediu maternal de plata contribuțiilor la asigurări de sănătate. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și-au aruncat, însă, replici acide în timpul dezbaterilor din Parlament.

"Stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul conducătorului iubit. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia sau ca în Coreea de Nord", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii din PSD... Mi-e rușine uneori de rușinea lor și de situația în care sunt puși. Niciodată, în nicio coaliție nu se poate face nimic fără respect și colegialitate", a mai spus premierul României, Ilie Bolojan.

Bugetul a fost votat cu 319 voturi "pentru" și 104 contra, dar zilele Coaliției par numărate. PSD votează săptămâna viitoare dacă cere demiterea premierului.

Reporter: Sunt în continuare foarte multe motive pentru înlocuirea premierului?

Sorin Grindeanu: Da.

Liberalii pregătesc riposta

"Surse Observator spun că Ilie Bolojan ar vrea să propună retragerea PNL în Opoziție, dacă Partidul Social Democrat va forța debarcarea lui de la șefia Guvernului. La vârful partidului există însă și tabăra rivală, care și-ar dori ca PNL să rămână la putere în orice condiții. Liderii județeni apropiați de șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, ar fi de acord cu înlocuirea lui Ilie Bolojan și păstrarea coaliției cu social-democrații sub conducerea unui alt premier propus de PNL", a explicat reporterul Observator Marius Gîrlașiu.

Întrebat dacă îl susține pe Bolojan, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct.

"Președintele este cel care îl numește, dar sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. […] E ultimul lucru la care să ne gândim: o lungă perioadă de instabilitate", a spus președintele Nicușor Dan.

AUR a anunțat deja că va ataca legea bugetului la Curtea Constituțională. Cu acțiuni în instanță amenință și magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, din bugetul căreia a fost luat un miliard de lei pentru ajutoarele pensionarilor.

