Ilie Bolojan, despre demisie: "Nu la asta mă gândesc acum. Vă voi anunţa dacă decid vreodată să demisionez"

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 17:54
Ilie Bolojan, despre demisie: "Nu la asta mă gândesc acum. Vă voi anunţa dacă decid vreodată să demisionez" Ilie Bolojan, despre demisie: "Nu la asta mă gândesc acum. Vă voi anunţa dacă decid vreodată să demisionez" - Profimedia

El a menţionat că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant şi va anunţa dacă va lua vreodată decizia de a demisiona.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan demisie guvern conferinta de presa
