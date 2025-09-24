Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant.

Ilie Bolojan, despre demisie: "Nu la asta mă gândesc acum. Vă voi anunţa dacă decid vreodată să demisionez" - Profimedia

El a menţionat că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant şi va anunţa dacă va lua vreodată decizia de a demisiona.

