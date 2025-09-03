Premierul Ilie Bolojan îl susţine pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că speră ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc cât de curând, în urma unei înţelegeri a partidelor politice din Coaliţie.

"Alegerile la Bucureşti ar putea să fie în această toamnă sau anul viitor. Încă nu este depăşit cadrul legal şi sper să găsim un consens. Partidele politice trebuie să analizez strategia pe Capitală, pentru că aici este vorba de un vot dintr-un singur tur, nu este ca la alegerile prezidenţiale. Este evident că este bine să existe un candidat cu o masă critică îndeajuns de mare în spate", a explicat Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei, într-un interviu pentru Europa FM.

De asemenea, întrebat pe cine susţine pentru Primăria Capitalei, Bolojan a evidenţiat că Ciprian Ciucu este cel mai bine clasat candidat în sondajele realizate de PNL până în acest moment.

"În baza sondajului realizat de PNL, cel mai bine cotat candidat în Capitală este domnul Ciucu, domnul primar al Sectorului 6. Dacă Bucureştiul va avea alegeri, este bine să fie ales un primar care are competenţe dovedite şi un primar care are o înţelegere bună cu Consiliul General al Capitalei. Eu cred că partidele din Coaliţie trebuie să facă analize şi să ia decizii raţionale", a adăugat premierul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰