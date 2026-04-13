Ilie Bolojan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare. Ce mesaj i-a transmis

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat, luni, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile parlamentare din Ungaria. El a subliniat că așteaptă cu nerăbdare consolidarea în continuare a parteneriatului strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 10:56
"Călduroase felicitări lui Peter Magyar pentru victoria electorală! Aşteptăm cu nerăbdare să consolidăm în continuare parteneriatul strategic, cu accent pe cooperarea economică şi sectorială", a scris premierul pe platforma X.

Potrivit acestuia, prioritatea este cooperarea pentru a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor ambelor ţări într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită şi mai competitivă.

"Vă dorim un mandat de succes!", a transmis premierul.

Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria ar urma să obţină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în faţa liderului opoziţiei, Peter Magyar. Prezenţa la urne a fost una record în Ungaria, de 77,8%.

ilie bolojan peter magyar ungaria
