Ilie Bolojan: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, dar nu putem să trecem peste aceste greutăţi altfel"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.
Premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria - Profimedia
Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un interviu despre provocările mandatului său și despre modul în care înțelege responsabilitatea publică.
El a subliniat că lucrul cu o coaliție formată din patru partide, cu abordări diferite, nu este ușor și nici popular.
Articolul continuă după reclamă
Bolojan a adăugat că, deși situația nu este "totdeauna comodă", rămâne hotărât să continue acest efort de guvernare comună.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰