Ilie Bolojan: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, dar nu putem să trecem peste aceste greutăţi altfel"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 21:50
Premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria Premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un interviu despre provocările mandatului său și despre modul în care înțelege responsabilitatea publică.

El a subliniat că lucrul cu o coaliție formată din patru partide, cu abordări diferite, nu este ușor și nici popular.

Bolojan a adăugat că, deși situația nu este "totdeauna comodă", rămâne hotărât să continue acest efort de guvernare comună.

