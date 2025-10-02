Antena Meniu Search
Kelemen Hunor: "Guvernul e foarte stabil. PSD și PNL se înțeleg foarte bine"

Președintele UDMR afirmă că temerile privind instabilitatea politică nu sunt justificate, întrucât PSD și PNL reușesc să ajungă la consens chiar și în contextul unor conflicte punctuale. Hunor avertizează însă că România ar putea avea probleme economice dacă investițiile publice sunt reduse.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 18:44
Kelemen Hunor: "Guvernul e foarte stabil. PSD și PNL se înțeleg foarte bine" București, România, 30 septembrie 2024: Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), vorbește în timpul ceremoniei de semnare a contractului de finanțare pentru construcția Stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța, la Palatul Victoria - Profimedia

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că actuala coaliție de guvernare rămâne stabilă, PSD și PNL reușind să ajungă la consens chiar și în contextul unor discuții sau conflicte punctuale, iar temerile privind instabilitatea politică nu sunt justificate, conform MEDIAFAX.

Investițiile publice, punct sensibil în coaliție

Liderul UDMR precizează că se referă la subiectul investițiilor.

El afirmă că dacă pachetul doi de reforme va fi declarat neconstituțional, "va fi un moment greu și va fi dificil să ieși în fața oamenilor".

kelemen hunor coalitie guvern
