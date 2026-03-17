Deşi a fost abia prima zi de dezbateri a Legii Bugetului în Parlament, contrele nu au întârziat să apară. Comisiile de specialitate s-au reunit ieri pentru a discuta despre sumele alocate fiecărui minister. În timp ce la unele ministere apele au fost liniştite, la Finanţe s-a dezlănţuit haosul. Un senator PSD l-a acuzat pe Alexandru Nazare că nu a fost transparent în legătură cu discuţiile pe care le-a purtat cu OCDE. Social democraţii aşteaptă în continuare să primească mai mulţi bani pentru pachetul de solidaritate, însă colegii lor de la guvernare susţin că nu există suficienţi bani.

Legea Bugetului a fost dezbătută ieri în Parlament cu scandal. În comisia pentru Finanţe, senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat pe ministrul Alexandru Nazare că nu a informat Guvernul şi Partidul Social Democrat despre negocierile pe care le-a purtat cu OCDE. "PSD a cunoscut această informaţie, a ştiut exact contextul şi a ştiut exact între ce şi ce am avut de ales. Puteam să punem în pericol sau să întârziem procesul de aderare la OCDE", a declarat Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe. Comisiile de specialitate au discutat şi despre amendamentele depuse de PSD. Social-democraţii cer măsuri cu un impact bugetar în valoare de 1,6 miliarde de lei.

"Pachetul de solidaritate este absolut necesar. Pentru exemplificare, cel mai mic beneficiu la copilul cu dizabilitate era de 80 de lei, iar, de exemplu, în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.00 familie care primesc un beneficiu de doar 240 de lei", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii. Fără sprijinul partidelor din Coaliţie, PSD ar putea modifica Legea Bugetului doar cu ajutorul AUR şi al altor partide suveraniste. Liberalii susţin în schimb că printr-un astfel de vot, PSD şi-ar asuma în Parlament o alianţă cu partidele de extremă dreapta. Asta în timp ce liderii cu influenţă la vârful PSD pun presiunea pentru debarcarea lui Ilie Bolojan şi înlocuirea lui cu un alt lider PNL până la rocada din 2027.

Bugetul Ministerului Apărării pentru 2026 a primit aviz favorabil din partea comisiilor, cu majoritate de voturi. "Aş aminti că în 2025 am fost în al nouălea an consecutiv în care România a alocat un buget minim de 2% din PIB pentru Apărare. Din analiza evoluţiei alocărilor pentru Apărare în 2026 şi 2029, conform proiectului de buget, se observă că în forma actuală pentru 2026, va fi alocată prin lege o sumă de 49,426 miliarde, asta însemnând 2,42% din PIB", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării. Şi turismul ar urma să fie privit cu ochi mai buni. "În turism avem nevoie de mult mai mult buget de promovare. Am reuşit, şi mulţumesc Ministerului de Finanţe pentru acest lucru, să dublăm alocarea bugetară aici faţă de 2,2 milioane de euro, vom ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro. Iar pe credite de angajament, avem chiar peste 20 de milioane de euro", a declarat Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Undă verde au primit şi bugetele de la Educaţie şi Mediu. "Strict legat de bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, avem un total de 64 de miliarde 924 de milioane, din care pentru Educaţie sunt 62 de miliarde. O sumă importantă se regăseşte în zona de proiecte, fie că vorbim de proiecte cu finanţare din fonduri externe rambursabile - 484 de milioane, fie că vorbim despre PNRR - 5,9 miliarde lei. De asemenea, importante sunt bursele - 5,4 miliarde", a declarat Mihai Dimian, ministrul Educaţiei. "84% din creditele bugetare reprezintă investiţii sau proiecte asimilate investiţiilor. Mai puţin de 10% din banii pe care i-am prevăzut în buget reprezintă cheltuieli de funcţionare, salarii, servicii, bunuri, ceea ce ne arată practic că am reuşit să facem o prioritate din investiţii şi proiecte durabile care să schimbe România în anii următori", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Şi CCR ar urma să primească mai mulţi bani anul acesta. În comisiile de buget a fost avizat un amendament depus de Ministerul Finanţelor, prin care au fost alocaţi 95.000 de lei pentru cheltuielile de personal ale Curţii Constituţionale, 35.000 fiind doar pentru deplasările externe ale judecătorilor. Discuţiile legate de buget vor continua şi astăzi.

