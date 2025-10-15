Controversata lege care limitează retragerea banilor din fondurile de pensii private a fost aprobat astăzi de parlamentari. Deputaţii au votat-o fără modificări, deşi experții din domeniu spun că serveşte mai mult intereselor statului. Nouă milioane de oameni sunt vizaţi de aceste măsuri pe care judecătorii de la Curtea Supremă iau în calcul să le conteste la CCR.

"Faceţi cel mai mare pas către naţionalizarea pilonului 2. În Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda... Doamna preşedinte, mă lăsaţi să susţin amendamentul?", a declarat Cladiu Năsui, deputat USR.

"Credem că în continuare trebuie să oferim posibilitatea de a retrage odată ori eşalonat această sumă", a afirmat Csep Eva-Andrea, deputat UDMR.

Dezbatere aprinsă în Parlament pe tema pensiilor private

Argumentele nu au contat. Legea propusă de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a fost aprobată după dezbateri de jumătate de oră, deşi proiectul a fost criticat şi de Putere, şi de Opoziţie.

"O mare parte din colegii mei nu ştiu ce votează astăzi", a spus Dumitru Coarnă, deputat.

"Cred că acest proiect de lege trebuie urmat de un alt proiect de lege în care să reglementăm şi problema comisioanelor, care sunt mari", a declarat Florin Roman, deputat PNL.

Excepție doar pentru bolnavii oncologici

"O singură modificare a fost votată în comisiile din Parlament: pacienţii oncologici vor putea să îşi retragă toţi banii deodată. Ceilalţi pensionari pot încasa 30% din sumă la împlinirea vârstei de retragere, apoi tranşe lunare pe o perioadă de 8 ani", a transmis Florentina Lazăr, reporter Observator.

"Valoarea pensiei va fi stabilită de guvern în fiecare an, ceea ce este absolut absurd atunci când vorbim de pensii private", a spus George Moţ, expert pensii private.

Adrian contribuie de mai bine de un deceniu la Pilonul 3. A strâns în cont peste 70.000 lei. Noile măsuri îl revoltă.

"Normal ar fi fost să rămânem la condiţiile pe care le-am agreat şi semnat. Nu ştiu dacă cineva o să ia în calcul şi părerea noastră a celor care contribuie", a spus Manole Adrian, participant pilon 3.

Statul câștigă, beneficiarii așteaptă profitul până la ultima tranșă

În prima jumătate de an, peste 27 de mii de oameni au încasat pensiile private. Suma medie primită este de 31.000 de lei, cu aproape 65% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2024. În noua lege, apar însă, furnizorii de pensii private, care vor face plăţile lunare către beneficiari şi reinvestesc banii rămaşi în cont în titluri de stat. Specialiştii în pensii private susţin că Guvernul este marele câştigător, iar beneficiarii se bucură de profit abia la ultima tranşă.

"Istoric titlurile de stat nu au performat foarte bine în raport cu inflaţia. Fidelis nu a dat rezultate care să fie pozitiv reale. Din cele 51 emisiuni care au ajuns la scadenţă, mai puţin de o treime au reuşit să acopere inflaţia", a mai spus George Moţ.

Noua lege intră în vigoare anul viitor. În acest moment, altă reglementare se aplică banilor economisiţi în pilonul 3: sunt taxaţi de două ori pentru Sănătate: la primirea salariului şi la retragerea sumelor din contul privat de pensie.

