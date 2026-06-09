Liderii liberali afirmă că rezervele exprimate de PSD față de susținerea Guvernului Tomac sunt mai degrabă de fațadă şi că social-democrații și-ar fi asigurat deja influența prin numirea unor persoane apropiate în funcții-cheie.

Liberalii acuză că PSD și-a plasat oamenii în viitorul Guvern Tomac: "Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD" - Profimedia

Siegfried Mureşan a avertizat, într-un mesaj postat pe Facebook, "să nu ne lăsăm păcăliţi de PSD", susţinând că social-democraţii "pretind, pentru moment, că au rezerve faţă de propunerea noului guvern, dar că o fac doar pentru a induce în eroare şi pentru a obţine sprijinul".

"Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. PSD-ul pretinde, pentru moment, că are rezerve față de propunerea noului Guvern, dar știm că o fac doar pentru a ne induce în eroare și pentru a obține sprijinul. În realitate, și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți. Le cunoaștem jocul și nu vom fi păcăliți.

România nu are nevoie de un guvern ținut captiv de PSD, fără ca PSD să își asume răspunderea guvernării", a declarant Siegfried Muresan, europarlamentar din partea PNL.

Articolul continuă după reclamă

Iar Alexandru Muraru a transmis că, dacă PSD crede că are o soluţie pentru România, să o spună deschis, adică să-şi asume guvernarea, "nu prin interpuşi sau paravane", avertizând că "de data aceasta nu o să le mai meargă".

"Ceea ce am anticipat despre formula propusă de domnul Tomac s-a confirmat. Pe pozițiile-cheie, miniștrii asumați de domnia sa sunt, de fapt, nominalizările PSD.

Mecanismul este vechi și ușor de recunoscut. PSD vrea uzufructul guvernării, beneficiile, pârghiile, controlul, dar refuză să deconteze electoral măsurile dificile care trebuie luate. Vrea să decidă fără să răspundă, să conducă fără să semneze.

Am mai văzut acest scenariu. L-am văzut la Guvernul Cioloș. L-am văzut, în forma sa cea mai necinstită, în felul în care a fost demolat Guvernul condus de Ilie Bolojan, o guvernare corectă, doborâtă exact când țara începea să-și revină după măsurile grele.

Tiparul se repetă: ies de la guvernare pe final de drum dificil, lasă povara deciziilor nepopulare pe umerii altora, apoi revin în opoziție ca să culeagă nemulțumirea pe care chiar ei au alimentat-o.

Într-o democrație, cetățenii votează partide și programe, nu decidenți ascunși în spatele unor premieri de vitrină. Cine guvernează trebuie să aibă un nume, o majoritate și răspunderea în fața alegătorilor.

Dacă PSD crede că are o soluție pentru România, are o singură cale onestă: să o spună deschis, să-și asume guvernarea în fața oamenilor. Nu prin interpuși. Nu prin paravane. De data aceasta nu o să le mai meargă", a spus deputatul Alexandru Muraru.

În timp ce Gabriel Andronache a transmis că PSD este singurul partid care i-a impus condiţii lui Eugen Tomac şi că, dacă trece de votul Parlamentului, "va fi un guvern infiltrat de PSD şi controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării".

"Singurul partid care i-a impus condiții lui Eugen Tomac e PSD, prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD.

E vorba de un guvern infiltrat de PSD și controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării.

Controlul exercitat de PSD asupra programului și a formulei de guvernare va fi trăsătura definitorie a acestui guvern. Nu credem că acest guvern va trece de votul Parlamentului", a declarat Gabriel Andronache.

Ciprian Ciucu, mesaj către Eugen Tomac: "Nu ne luați de proști".

Primarul Capitalei îi cere lui Tomac să nu ia de prost PNL: "Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile - le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci... nu trebuia. Sper că apreciaţi că spun deschis şi asumat ceea ce am de spus şi nu dau pe surse ca alţii", i-a mai transmis Ciucu lui Tomac.