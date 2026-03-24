Război total în Coaliţia de guvernare. PNL şi USR s-au săturat de ameninţările lansate de PSD şi au răspuns împreună cu aceeaşi monedă. Cele două partide au anunţat că NU vor mai guverna cu PSD, dacă social democraţii vor forţa debarcarea lui Ilie Bolojan de la şefia Guvernului. La vârful PSD se jonglează între două scenarii: în opoziţie sau la putere, dar obligatoriu cu un alt premier la Palatul Victoria. De cealaltă parte, liberalii au făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan. Sunt şi lideri PNL care ar fi de acord cu mazilirea premierului.

Ameninţaţi de PSD cu dărâmarea Guvernului, liberalii şi cei din USR au turnat gaz pe foc în războiul din Coaliţie. Ambele partide şi-au anunţat susţinerea pentru Ilie Bolojan şi le-au cerut social-democratilor să renunţe la debarcarea premierului. "Nu vreau să dau sentinţe înainte de decizia partidului. Eu nu înţeleg de ce e un soi de mirare publică, această uimire publică fiindcă noi facem o evaluare a guvernării", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Acordul partidelor din Coaliţie prevede că PSD ar trebui să preia şefia Guvernului în aprilie 2027

PNL și USR au decis că nu vor mai guverna cu PSD dacă social-democrații vor provoca o criză politică și vor cere schimbarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului. Dacă în urma consultării interne PSD va decide să rupă Coaliția de guvernare, atunci social-democrații ar putea vota o moțiune de cenzură alături de AUR sau ar putea, pur și simplu, să își retragă miniștrii din cabinetul Bolojan. Surse Observator spun că mulți dintre liderii PSD ar vrea ca partidul să se retragă în Opoziție, însă scenariul ideal preferat de liderii cu influență de la vârful PSD ar fi să păstreze Coaliția de guvernare, dar cu alt premier propus de PNL. "Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern va pica acest Guvern cu voturile extremiștilor, cu voturile AUR și PSD, atunci USR NU va putea să stea la dispoziție pt un nou Guvern cu acel partid care tocmai l-a picat", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Ilie Bolojan şi liderii PNL au negociat aproape cinci ore la Vila Lac. Cei mai mulţi dintre liberali au făcut scut în jurul premierului, dar au existat şi critici. Şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că "userizează" partidul, iar alţi lideri au cerut păstrarea alianţei cu PSD, chiar şi cu preţul schimbării premierului. "Există o formulă de guvernare și fără PSD? Știți matematica la fel de bine ca mine. Nu există posibilități multe, scenariile sunt puține. Oameni buni, asta cu Guvernul minoritar este o utopie în acest context politic, social prin care trecem acum", a declarat Alina Gorghiu, deputat PNL. "Eu nu cred că e bine să continui pe un anumit drum dacă se dovedește că drumul e prost. Încerci să faci, să îl schimbi, încerci să găsești soluții", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Acordul partidelor din Coaliţie prevede că PSD ar trebui să preia şefia Guvernului în aprilie 2027.

