Maia Sandu vine duminică în România la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 13:36
Maia Sandu vine duminică în România la sfințirea picturii Catedralei Naționale - Profimedia Images

”Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România”, anunţă Preşedinţia Republicii Moldova.

Maia Sandu va participa la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

Catedrala Națională din București, cel mai amplu proiect religios al României moderne, va fi sfințită duminică, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Prefericirii Sale Daniel, Patriarhul României.

Pelerinii care vor participa duminică la sfințirea picturii Catedralei Naționale trebuie să aibă asupra lor un act de identitate, informează sâmbătă Basilica, agenția de știri a Bisericii Ortodoxe Române.

Accesul la ceremonie va fi permis numai pe baza actului de identitate și a ecusonului special, pe care participanții sunt obligați să îl poarte pe întreaga durată a evenimentului. În cazul pierderii ecusonului, accesul pe esplanadă nu va mai fi permis. Evenimentul va începe duminică, la ora 07:30, iar slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului va avea loc între orele 10:30 și 12:30.

