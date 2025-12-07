Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.

Mesajul Anei Ciceală după vot: Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță

"Ne-am obșnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. Încurajez bucureștenii să voteze și le transmit că e important să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi. Viețile noastre pot arăta diferit dacă reînnodăm încrederea între noi", a declarat Ana Ciceală.

Până la ora 09:00, în Bucureşti au votat peste 34.000 de alegători, o prezenţă mai scăzută faţă de 2024.

În Capitală sunt aşteptaţi la urne 1.800.000 de alegători care au la dispoziţie aproape 1.300 de secţii de votare. La alegerile locale putem să votăm doar la secţia la care suntem arondaţi, iar programul este clar: între orele 07:00 - 21:00. Nu în altă localitate şi nu în străinătate!

Articolul continuă după reclamă

Doar persoanele care au cel puţin 18 ani împliniţi au dreptul să voteze. De asemenea, aceeaşi regulă: în localitatea sau sectorul unde au domiciliul sau viza de flotant. Şi cetăţenii din Uniunea Europeană, care au domiciliul în Bucureşti sau reşedinţa stabilită de cel puţin şase luni în Capitală, pot vota.

Alegătorii trebuie să se prezinte la secţia de votare cu actul de identitate. Cartea de identitate electronică sau clasică, ori, în cazul elevilor de la şcolile militare, cu carnetul de serviciu militar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰