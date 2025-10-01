Ministrul Apărării, discuţii despre întărirea securității regionale cu emisarul lui Trump pentru Ucraina

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, marţi, la Varşovia, cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent Keith Kellogg. Cei doi au abordat mai multe teme de securitate și cooperare. Discuțiile au vizat și sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost sprijinul pentru Ucraina, ministrul reiterând determinarea României de a contribui la crearea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, în colaborare cu partenerii europeni și americani.

"Astăzi, la Varșovia, am discutat cu generalul Keith Kellogg, emisarul special al SUA pentru Ucraina, despre ceea ce contează cel mai mult: pacea și securitatea în regiunea noastră. Ucraina are nevoie, în continuare, de sprijinul nostru. Nu poate exista pace cât timp Rusia lui Putin lovește repetat infrastructura civilă și transformă orașe ucrainene întregi în ținte", a scris Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

În discuțiile privind vecinătatea estică, ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului. El a subliniat că stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre.

De asemenea, oficialul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.

"Prezența militarilor americani pe teritoriul nostru, exercițiile comune și coordonarea strânsă de pe Flancul Estic sunt garanții clare că nu suntem singuri și că descurajarea rămâne puternică. Angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă. Împreună, Europa și Statele Unite vor continua să colaboreze pentru a aduce pacea în Ucraina, să întărească securitatea la Marea Neagră și să apere valorile democratice care ne țin uniți", a mai spus ministrul Apărării.

Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun de a susține partenerii vulnerabili din vecinătatea estică și de a continua dialogul pe linie de apărare.

