Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Ministrul Educaţiei Daniel David are consilieră un fost fotomodel. Isabel Diana Leucuţa l-a însoţit şi în SUA

Daniel David şi-a luat consilieră un fost fotomodel. Este vorba de Isabel-Diana Leucuţa, cunoscută sub numele de „ISA” şi care a lucrat o vreme cu agenția de fotomodele MModels.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 18:06
Ministrul Educaţiei Daniel David are consilieră un fost fotomodel. Isabel Diana Leucuţa l-a însoţit şi în SUA Daniel David şi Isabel Diana Leucuţa - Hepta/Instagram Galerie (12)

Potrivit CV-ului de pe platforma LinkedIn, consiliera ministrului Educaţiei a terminat Facultatea de Științe Politice și Administrative și are un master la Universitatea Babes-Bolyai în media digitală și studierea jocurilor.

L-a însoţit pe ministrul Educaţiei în Chicago

Tânăra se mai prezintă drept specialist în social media, ocupându-se, part time, și de imaginea universității pe care a absolvit-o, la Cluj Napoca. De asemenea, este specialist în marketing și grafic designer. Printre activitățile cu care Isabel Leucuța se laudă se numără și voluntariatul la festivalul Untold, la Jazz in the Park, dar și la Transilvania International Film Festival (TIFF).

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Fanatik, Isabel-Diana Leucuţa este angajată la Ministerul Educației din luna ianuarie. Cu alte cuvinte: ea are o experiență de opt luni pe partea de comunicare. La începutul acestui an, fostul fotomodel l-a însoțit pe ministrul Educaţiei în Chicago, Ilinois, la o întâlnire cu mediul universitar de acolo. Din delegația inițiată de The University of North Carolina at Chapel Hill, condusă de profesorul Daniel David, au făcut parte și Alexandra Muțiu, decanul FSEGA și profesorul universitar Răzvan Mustață.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

daniel david ministrul educatiei
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport?
Observator » Ştiri politice » Ministrul Educaţiei Daniel David are consilieră un fost fotomodel. Isabel Diana Leucuţa l-a însoţit şi în SUA