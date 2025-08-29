Daniel David şi-a luat consilieră un fost fotomodel. Este vorba de Isabel-Diana Leucuţa, cunoscută sub numele de „ISA” şi care a lucrat o vreme cu agenția de fotomodele MModels.

Potrivit CV-ului de pe platforma LinkedIn, consiliera ministrului Educaţiei a terminat Facultatea de Științe Politice și Administrative și are un master la Universitatea Babes-Bolyai în media digitală și studierea jocurilor.

L-a însoţit pe ministrul Educaţiei în Chicago

Tânăra se mai prezintă drept specialist în social media, ocupându-se, part time, și de imaginea universității pe care a absolvit-o, la Cluj Napoca. De asemenea, este specialist în marketing și grafic designer. Printre activitățile cu care Isabel Leucuța se laudă se numără și voluntariatul la festivalul Untold, la Jazz in the Park, dar și la Transilvania International Film Festival (TIFF).

Potrivit Fanatik, Isabel-Diana Leucuţa este angajată la Ministerul Educației din luna ianuarie. Cu alte cuvinte: ea are o experiență de opt luni pe partea de comunicare. La începutul acestui an, fostul fotomodel l-a însoțit pe ministrul Educaţiei în Chicago, Ilinois, la o întâlnire cu mediul universitar de acolo. Din delegația inițiată de The University of North Carolina at Chapel Hill, condusă de profesorul Daniel David, au făcut parte și Alexandra Muțiu, decanul FSEGA și profesorul universitar Răzvan Mustață.

