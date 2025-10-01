Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că România riscă blackout-ul dacă va închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia până la finalul anului 2025, așa cum s-a angajat prin PNRR.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 22:11
Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie - Hepta

"Dacă până la finalul acestui an vom închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, automat riscăm, într-o perioadă de iarnă în care nu avem nici producție de energie solară, nici eoliană, să ajungem în situația de a nu avea suficientă energie", a declarat Ivan, la Digi24.

"Există riscul ca în perioada de iarnă, când avem o cerere foarte mare de energie într-o perioadă geroasă, când e posibil să fie o furtună de zăpadă în care să nu avem producție deloc pe eolian sau solar, să ajungem în situație de blackout".

Dacă România decide să păstreze centralele în funcțiune, "riscăm o penalitate de aproximativ două miliarde de euro din partea Comisiei Europene", spune Ivan.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Energiei a comandat un studiu tehnic

Pentru a redeschide negocierile cu Comisia Europeană, ministrul a comandat un studiu tehnic.

"Am comandat împreună cu cei de la Transelectrica un studiu al unei companii autorizate internațional, care a avut șase mii de pagini, făcut rapid în trei luni de zile".

"Studiul a adus evidențe tehnice în care am arătat riscul pe care România îl are. Așa am reușit să-i conving să redeschidă discuția. Discuție pe care de două ani au refuzat să o poarte cu România", a precizat Ivan.

Blackout-ul "este unul dintre cele patru scenarii pe care specialiștii în acest studiu l-au evidențiat. Nu o spun eu, că așa cred eu sau că am vorbit cu cineva stând la o cafea", a subliniat ministrul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bogdan ivan energie ministrul energiei blackout
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi?
Observator » Ştiri politice » Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie