Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că România riscă blackout-ul dacă va închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia până la finalul anului 2025, așa cum s-a angajat prin PNRR.

"Dacă până la finalul acestui an vom închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, automat riscăm, într-o perioadă de iarnă în care nu avem nici producție de energie solară, nici eoliană, să ajungem în situația de a nu avea suficientă energie", a declarat Ivan, la Digi24.

"Există riscul ca în perioada de iarnă, când avem o cerere foarte mare de energie într-o perioadă geroasă, când e posibil să fie o furtună de zăpadă în care să nu avem producție deloc pe eolian sau solar, să ajungem în situație de blackout".

Dacă România decide să păstreze centralele în funcțiune, "riscăm o penalitate de aproximativ două miliarde de euro din partea Comisiei Europene", spune Ivan.

Ministrul Energiei a comandat un studiu tehnic

Pentru a redeschide negocierile cu Comisia Europeană, ministrul a comandat un studiu tehnic.

"Am comandat împreună cu cei de la Transelectrica un studiu al unei companii autorizate internațional, care a avut șase mii de pagini, făcut rapid în trei luni de zile".

"Studiul a adus evidențe tehnice în care am arătat riscul pe care România îl are. Așa am reușit să-i conving să redeschidă discuția. Discuție pe care de două ani au refuzat să o poarte cu România", a precizat Ivan.

Blackout-ul "este unul dintre cele patru scenarii pe care specialiștii în acest studiu l-au evidențiat. Nu o spun eu, că așa cred eu sau că am vorbit cu cineva stând la o cafea", a subliniat ministrul.

