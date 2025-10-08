România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze naturale umplute la 95,5%, cu mult peste media Uniunii Europene de 82,8%, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei: "România are depozitele de gaze umplute la 95,5%, cu mult peste media UE"

Potrivit ministrului, România are în vigoare o schemă de plafonare-compensare până în 31 martie, care garantează absența fluctuațiilor de preț. Astfel de fluctuații ar pune presiune pe bugetul de stat.

Întrebat despre episoadele de aproape-blackout din februarie și perioada Paștelui, ministrul a exprimat încredere în echipa Departamentului Energetic Național și a menționat că se lucrează la renegocierea cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune și la digitalizarea rețelelor electrice.

