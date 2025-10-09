Ministrul Mediului: Prognoza pentru Bucureşti, corectă ştiinţific. Măsurile puteau fi reanalizate pe parcurs

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre controversa din jurul codului roşu emis pentru Bucureşti. Ea a explicat că prognoza meteorologică a fost corectă din punct de vedere ştiinţific, iar în unele zone ale capitalei cantităţile chiar s-au apropiat de pragul codului roşu.

Diana Buzoianu susţine că a cerut personal să vadă modelele pe baza cărora a fost stabilit codul roșu pentru București și spune că decizia ANM a avut bază științifică solidă.

"Am cerut chiar eu modelele care au fost date pentru a putea să fie stabilit codul. Și, într-adevăr, din mai multe modele care au fost emise, o mare parte dintre ele stabileau la limită că poate să fie vorba și de codul roșu", a explicat ministrul Mediului, la RFI.

În unele zone din Bucureşti prognoza a fost "destul de apropiată"

Articolul continuă după reclamă

"Și uitându-ne acum pe date, media pe București a fost de 76 de litri, dar au fost și puncte în care s-au apropiat de 80, cartiere, zone din București, unde au fost 85 de litri, 84 de litri, ca să ne înțelegem codul roșu se dă când sunt peste 90 de litri. Deci prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv. Trebuie să înțelegem cu toții că datele acestea sunt până la urmă niște date care vin să ne anunțe un caz, poate inclusiv cel mai negru scenariu, tocmai ca să putem să anunțăm autoritățile să se pregătească să luăm măsurile de prevenție necesare" a mai spus Diana Buzoianu.

Referitor la deciziile de a se închide școlile și de a le spune cetățenilor să se aprovizioneze, ministrul a precizat: "Eu nu pot să răspund cu privire la măsurile care au fost dispuse odată ce au fost date oficial, datele de care spuneați. Noi ne facem practic treaba matematică, ca să zic așa, și am anunțat absolut toate autoritățile, care erau cifrele care se preconizau, care în anumite porțiuni iată s-au apropiat destul de mult de ceea ce a fost prognozat. Mai departe este responsabilitatea tuturor autorităților".

Buzoianu: Măsurile ar fi putut fi ajustate pe parcurs

Ministrul a sugerat că autoritățile ar fi putut ajusta măsurile pe parcurs. "Sigur, și măsurile acestea poate să fie reanalizate, adică în momentul în care le-ai luat și vezi că în câteva ore din ziua respectivă nu se fructifică sau nu mai sunt necesare, poți să revii asupra lor".

Declarațiile vin în contextul în care, marți și miercuri, autoritățile au închis școlile și au emis mesaje RoAlert prin care recomandau bucureștenilor să facă provizii pentru 48 de ore, iar apoi ploaia s-a dovedit a fi relativ normală pentru capitală. În alte zone ale țării însă au fost înregistrate inundații.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰