Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Miruţă neagă acuzațiile din moțiunea AUR. Declară că a deranjat "un sistem construit pe tăceri şi pile"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a respins acuzațiile din moțiunea depusă de AUR și a susținut că acțiunile sale vizează reformarea reală a companiilor de stat, eliminarea sinecurilor și promovarea competenței. El a afirmat că va continua să "lucreze până la capăt pentru o economie curată", indiferent de atacurile politice.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 18:40
Miruţă neagă acuzațiile din moțiunea AUR. Declară că a deranjat "un sistem construit pe tăceri şi pile" Radu Miruţă - Facebook

"Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri, pe pile și pe aranjamente. Și i-am deranjat", a spus ministrul Economiei, Radu Miruță, luni, la dezbaterea moțiunii depuse de AUR împotriva lui, transmite Mediafax.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a vorbit despre "acea așa-zisă agenție de plasare pentru USR".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu carnetul de partid e problema, ci lipsa competenței

El a spus că a găsit concursuri trucate, oameni puși din pix, nu pe competențe, ci pe aranjamentele celor care au condus ani la rând companiile de stat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu se va repara țara cu aplauze și promisiuni

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

radu miruta ministerul economiei aur
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Ştiri politice » Miruţă neagă acuzațiile din moțiunea AUR. Declară că a deranjat "un sistem construit pe tăceri şi pile"