Miruţă neagă acuzațiile din moțiunea AUR. Declară că a deranjat "un sistem construit pe tăceri şi pile"

"Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri, pe pile și pe aranjamente. Și i-am deranjat", a spus ministrul Economiei, Radu Miruță, luni, la dezbaterea moțiunii depuse de AUR împotriva lui, transmite Mediafax.
El a vorbit despre "acea așa-zisă agenție de plasare pentru USR".
Nu carnetul de partid e problema, ci lipsa competenței
El a spus că a găsit concursuri trucate, oameni puși din pix, nu pe competențe, ci pe aranjamentele celor care au condus ani la rând companiile de stat.
Nu se va repara țara cu aplauze și promisiuni
